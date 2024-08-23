Компанія ProMoney запрошує на зустріч POWER PAYMENT MEETUP

Компанія ProMoney запрошує всіх бажаючих взяти участь у щорічній зустрічі лідерів платіжної сфери POWER PAYMENT MEETUP, 11 вересня, у Києві у Mercury Congress Center

На вас чекають 100+ топ-менеджерів платіжної сфери та роздрібного бізнесу банків, платіжних систем, фінтех та технологічних компаній.

Спікери:

Андрій Поддєрьогін, Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України;

Олександр Карпов , Директор Асоціації ЄМА, засновник Open API Group;

Сергій Макаренко , Керівник напряму торговельного еквайрингу ГО Приватбанку;

Гела Слюсарчук , CBDO PSP Platon;

Інна Тютюн , Членкиня Правління, Директорка блоків IT, роздрібного бізнесу та диджиталізації Sense Bank;

Олексій Рубан , Директор з інновацій NovaPay;

Оксана Губіна , СЕО AML.Point;

Олександр Лапко , СЕО RozetkaPay;

Наталія Пащенко, Директор департаменту корпоративних продуктів та розвитку бізнесу Райффайзенбанк.

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KEYNOTE SPEAKERS будуть:

Ігор Ніколенко , LinkedIn Mentor для бізнесу;

Олег Косс , Засновник Агенція клієнтського досвіду Lanka.CX, стратегічний дизайнер;

Олена Юзькова, Доктор філософії з державного управління, Консультантка з управління, бізнес-коуч.

Що корисного підготували організатори цьогоріч

Акцент програми на лідерські стратегії! Окрім професійних виступів на теми про миттєві платежі, open banking, платіжний функціонал для клієнтів та ін., вас чекають KEYNOTE Speakers на теми:

«Лідерство в умовах високої невизначеності»;

«Клієнтський досвід. Шлях до серця клієнта»;

«LinkedIn — як інструмент для побудови сильного персонального, професійного бренду».

Реєстрація та додаткова інформація доступні за посиланням.

Формат зустрічі гібридний

Не пропустіть можливість професіонального зростання у колі лідерів! POWER PAYMENT MEETUP чекає на Вас!

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