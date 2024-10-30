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На Digital Retail Forum 2024 зустрінуться лідери ритейлу та цифрових технологій

30.10.2024 16:54
Ольга Деркач
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12 листопада в Києві пройде другий щорічний Digital Retail Forum 2024, присвячений цифровій трансформації роздрібної торгівлі. Цей форум збере провідних представників галузі, щоб обговорити сучасні зміни, тенденції, інновації та цифрові рішення

На Digital Retail Forum 2024 зустрінуться лідери ритейлу та цифрових технологій

Сьогодні активно розвиваються технології доповненої реальності, безконтактні способи оплати, віртуальні платформи для навчання персоналу, інструменти для керування віддаленими командами та магазинами, методи автоматизації збору й аналізу клієнтського досвіду, а також технології для вивчення офлайн-аудиторії.

Учасники форуму зможуть ознайомитися з найновішими світовими технологічними рішеннями, вивчити досвід українських ритейлерів, обговорити впровадження різних ІТ-продуктів та долучитися до продуктивного обміну знаннями та контактами.

Серед спікерів форуму:

  1. Андрій Мокряков, старший консультант компанії Pro-Consulting
  2. Ірина Заболотна, керівниця команди впровадження Дії в Міністерстві цифрової трансформації України
  3. Ірина Кравець, експерт Комітету з питань розвитку сфери штучного інтелекту при Міністерстві Цифрової трансформації України
  4. Сергій Мовчан, директор департаменту ІТ Рукавичка
  5. Ольга Пашко, заступниця комерційного директора Рукавичка
  6. Максим Ніколайчук, Business Development Representative Competera
  7. Олексій Миропольський, комерційний директор RozetkaPay
  8. Віталій Кондратюк, Head of Sales eSputnik
  9. Сергій Дорошенко, Retention Team Lead MAUDAU
  10. Поліна Андрейко, Digital Marketing Manager Silpo & Loko
  11. Іван Чивкін, директор з операцій та розвитку Антошка
  12. Костянтин Досвід, комерційний директор MebelOK.ua
  13. Наталія Хомік, директор з маркетингу Територія мінімальних цін
  14. Олексій Петров, HRD АГРОМАТ

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Програма заходу включає виступи провідних спікерів та експертів, презентації цифрових продуктів, показ кейсів із цифровізації галузі, панельні дискусії, можливості для нетворкінгу та кава-брейки, а також експо-зону з ІТ-рішеннями.

Деталі форуму — за посиланням.

Посилання на сторінку у Facebook.

Форум проходитиме офлайн з можливістю паралельного перегляду онлайн.

Контакти організаторів:

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїБізнес
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