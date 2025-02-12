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У Києві відбудеться INVESTWOMAN від InvestMan Ukraine

12.02.2025 19:10
Ольга Деркач
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9 квітня у Києві відбудеться подія від InvestMan Ukraine – INVESTWOMAN. Захід присвячений ролі жінок у бізнесі, інноваціях та залученні інвестицій, а також ефективній співпраці жінок і чоловіків у розвитку підприємництва

У Києві відбудеться INVESTWOMAN від InvestMan Ukraine

У Києві відбудеться INVESTWOMAN від InvestMan Ukraine Фото: freepik.com

Ключові теми події:

  • нові моделі лідерства та управління: варіативність та ролі команд;
  • синергія жінок та чоловіків у бізнесі;
  • зміна парадигм та роль жінок у підвищенні ефективності бізнесу;
  • вплив жінок на створення інноваційних продуктів, технологій та послуг;
  • кейси успішних жінок-лідерів;
  • інвестиції в жіночі проєкти: вигідно та соціально відповідально;
  • тренди інвестування в жіночі стартапи та фінансові інструменти;
  • як залучити інвестиції у свій проєкт;
  • пітчинг-сесія для стартапів.

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Програма заходу передбачає:

  • виступи експертів та панельні дискусії;
  • Pitch Panel та презентації проєктів;
  • воркшопи та промо-зони;
  • маркет проєктів та бізнесів;
  • Afterparty та нетворкінг;
  • 500+ відвідувачів;
  • 30+ спікерів;
  • 20+ компаній.

INVESTWOMAN — це можливість для налагодження довготривалих партнерств, обміну досвідом, розширення мережі контактів та розвитку бізнесу. Досвідчені інвестори зможуть отримати нові інструменти для диверсифікації своїх портфелів, а початківці — знання та зв’язки, необхідні для успішного старту у сфері фінансів.

Місце проведення: КВЦ «Парковий», Київ (Паркова дорога, 16-а)

Дата та час: 9 квітня, початок реєстрації о 13:00

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодії
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