У Києві відбудеться INVESTWOMAN від InvestMan Ukraine

9 квітня у Києві відбудеться подія від InvestMan Ukraine – INVESTWOMAN. Захід присвячений ролі жінок у бізнесі, інноваціях та залученні інвестицій, а також ефективній співпраці жінок і чоловіків у розвитку підприємництва

Ключові теми події:

нові моделі лідерства та управління: варіативність та ролі команд;

синергія жінок та чоловіків у бізнесі;

зміна парадигм та роль жінок у підвищенні ефективності бізнесу;

вплив жінок на створення інноваційних продуктів, технологій та послуг;

кейси успішних жінок-лідерів;

інвестиції в жіночі проєкти: вигідно та соціально відповідально;

тренди інвестування в жіночі стартапи та фінансові інструменти;

як залучити інвестиції у свій проєкт;

пітчинг-сесія для стартапів.

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Програма заходу передбачає:

виступи експертів та панельні дискусії;

Pitch Panel та презентації проєктів;

воркшопи та промо-зони;

маркет проєктів та бізнесів;

Afterparty та нетворкінг;

500+ відвідувачів;

30+ спікерів;

20+ компаній.

INVESTWOMAN — це можливість для налагодження довготривалих партнерств, обміну досвідом, розширення мережі контактів та розвитку бізнесу. Досвідчені інвестори зможуть отримати нові інструменти для диверсифікації своїх портфелів, а початківці — знання та зв’язки, необхідні для успішного старту у сфері фінансів.

Місце проведення: КВЦ «Парковий», Київ (Паркова дорога, 16-а)

Дата та час: 9 квітня, початок реєстрації о 13:00

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