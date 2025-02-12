У Києві відбудеться INVESTWOMAN від InvestMan Ukraine

9 квітня у Києві відбудеться подія від InvestMan Ukraine – INVESTWOMAN. Захід присвячений ролі жінок у бізнесі, інноваціях та залученні інвестицій, а також ефективній співпраці жінок і чоловіків у розвитку підприємництва
Ключові теми події:
- нові моделі лідерства та управління: варіативність та ролі команд;
- синергія жінок та чоловіків у бізнесі;
- зміна парадигм та роль жінок у підвищенні ефективності бізнесу;
- вплив жінок на створення інноваційних продуктів, технологій та послуг;
- кейси успішних жінок-лідерів;
- інвестиції в жіночі проєкти: вигідно та соціально відповідально;
- тренди інвестування в жіночі стартапи та фінансові інструменти;
- як залучити інвестиції у свій проєкт;
- пітчинг-сесія для стартапів.
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Програма заходу передбачає:
- виступи експертів та панельні дискусії;
- Pitch Panel та презентації проєктів;
- воркшопи та промо-зони;
- маркет проєктів та бізнесів;
- Afterparty та нетворкінг;
- 500+ відвідувачів;
- 30+ спікерів;
- 20+ компаній.
INVESTWOMAN — це можливість для налагодження довготривалих партнерств, обміну досвідом, розширення мережі контактів та розвитку бізнесу. Досвідчені інвестори зможуть отримати нові інструменти для диверсифікації своїх портфелів, а початківці — знання та зв’язки, необхідні для успішного старту у сфері фінансів.
Місце проведення: КВЦ «Парковий», Київ (Паркова дорога, 16-а)
Дата та час: 9 квітня, початок реєстрації о 13:00
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