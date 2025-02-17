NovaPay приєдналася до програми лояльності Mastercard Більше

Відтепер програма лояльності Mastercard Більше стала доступною для клієнтів NovaPay

Про це повідомила пресслужба NovaPay.

Зазначається, що програма вже працює та дозволяє учасникам накопичувати срібні бали, які можна обміняти на різноманітні бонуси, знижки та подарунки від партнерів програми. Це дозволить заощаджувати на різних покупках і послугах. Бали автоматично зараховуються на рахунок після кожної оплати карткою в магазинах, ресторанах, інтернеті тощо.

Щоб скористатись програмою, треба:

зареєструватися на сайті

додати картку в розділі «Профіль» у меню програми;

накопичити свої срібні бали, розраховуючись карткою NovaPay;

обміняти бали на пропозиції від партнерів у розділі «Подарунки партнерів» або «Акції» від Mastercard.

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Більше додаткової інформації про програму — за посиланням.

Нагадаємо, що для клієнтів NovaPay доступна програма лояльності, що дозволяє клієнтам заощаджувати до 20% в разі оплати за посилки Нової пошти у мобільному застосунку.

NovaPay — це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже 12 років надає платіжні сервіси онлайн таофлайн у понад 3 600 відділеннях Нової пошти. NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

Раніше ми також писали, що клієнти NovaPay тепер можуть знімати готівку зі своїх карток без додаткових комісій під час звичних покупок. Це можна зробити на касах супермаркетів, аптек, АЗС, мереж, які долучились до проєкту.

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