close-btn
PaySpaceMagazine

NovaPay приєдналася до програми лояльності Mastercard Більше

17.02.2025 13:50
Микола Деркач
Читати росiйською

Відтепер програма лояльності Mastercard Більше стала доступною для клієнтів NovaPay

NovaPay приєдналася до програми лояльності Mastercard Більше

NovaPay приєдналася до програми лояльності Mastercard Більше Фото: novapay.ua

Про це повідомила пресслужба NovaPay.

Зазначається, що програма вже працює та дозволяє учасникам накопичувати срібні бали, які можна обміняти на різноманітні бонуси, знижки та подарунки від партнерів програми. Це дозволить заощаджувати на різних покупках і послугах. Бали автоматично зараховуються на рахунок після кожної оплати карткою в магазинах, ресторанах, інтернеті тощо.

Щоб скористатись програмою, треба:

  • зареєструватися на сайті;
  • додати картку в розділі «Профіль» у меню програми;
  • накопичити свої срібні бали, розраховуючись карткою NovaPay;
  • обміняти бали на пропозиції від партнерів у розділі «Подарунки партнерів» або «Акції» від Mastercard.

Цікаве по темі: NovaPay запустив новий кредитний продукт

Більше додаткової інформації про програму — за посиланням.

Нагадаємо, що для клієнтів NovaPay доступна програма лояльності, що дозволяє клієнтам заощаджувати до 20% в разі оплати за посилки Нової пошти у мобільному застосунку.

NovaPay — це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже 12 років надає платіжні сервіси онлайн таофлайн у понад 3 600 відділеннях Нової пошти. NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

Раніше ми також писали, що клієнти NovaPay тепер можуть знімати готівку зі своїх карток без додаткових комісій під час звичних покупок. Це можна зробити на касах супермаркетів, аптек, АЗС, мереж, які долучились до проєкту.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

NovaPay запустив новий сервіс для бізнесу та ФОПів

NovaPay розмістив нові випуски облігацій на ₴290 млн

Облігаціям NovaPay підтвердили високий кредитний рейтинг

Рубрики: FinTechНова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніMastercardNOVA
google news
Новини по темі
Безпечна комунікація у фінансовому секторі: як її побудувати 17.02.2025

Безпечна комунікація у фінансовому секторі: як її побудувати
Презентація нового Trustee Plus: коли пройде і що обіцяють показати 14.02.2025

Презентація нового Trustee Plus: коли пройде і що обіцяють показати
Як бізнесу використовувати QR-коди, щоб приймати безготівкову оплату 14.02.2025

Як бізнесу використовувати QR-коди, щоб приймати безготівкову оплату
Про вихід Revolut на ринок України, актуальні послуги та плани на майбутнє: інтерв’ю з Дмитром Стрельчуком 13.02.2025

Про вихід Revolut на ринок України, актуальні послуги та плани на майбутнє: інтерв’ю з Дмитром Стрельчуком
Впровадження банками стейблкоїнів: як ця перспектива вплине на ринок 13.02.2025

Впровадження банками стейблкоїнів: як ця перспектива вплине на ринок
Revolut оголосив про початок роботи в Україні 11.02.2025

Revolut оголосив про початок роботи в Україні
Вибір редакції
Всі
Безпечна комунікація у фінансовому секторі: як її побудувати
ТОП статей 17.02.2025

Безпечна комунікація у фінансовому секторі: як її побудувати

 Про вихід Revolut на ринок України, актуальні послуги та плани на майбутнє: інтерв’ю з Дмитром Стрельчуком
ТОП статей 13.02.2025

Про вихід Revolut на ринок України, актуальні послуги та плани на майбутнє: інтерв’ю з Дмитром Стрельчуком
Останні новини
Сьогодні  17:10

Хто має право на податкову знижку та як її отримати

 Сьогодні  15:30

2 криптовалюти, які скоро досягнуть ринкової капіталізації $100 млрд

 Сьогодні  14:40

У яких регіонах України найдорожчий бізнес

 Сьогодні  13:50

NovaPay приєдналася до програми лояльності Mastercard Більше

 Сьогодні  13:00

Dogecoin може досягти $5,80 — Алі Мартінес

 Сьогодні  12:00

Які мережі АЗС сплатили найбільше податків у 2024 — Гетманцев

 Сьогодні  11:00

Безпечна комунікація у фінансовому секторі: як її побудувати

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber