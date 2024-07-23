Партнери заходу TechFin Expert Summit 2024: AML.point

25 липня у Києві розпочнеться одна з наймасштабніших подій на фінансовому ринку — конференція TechFin Expert Summit 2024, RegTech партнер якої — AML.point

AML.point — SAAS-система, комплексне рішення для автоматизації процесів фінансового моніторингу. Проєкт розроблено технологічною компанією AI FINTECH (розробник платіжних рішень та RegTech-продуктів).

Функціонал системи поділяється на три великі групи — ведення електронних анкет клієнтів, ведення обліку фінансових операцій цих клієнтів та блок звітності.

За допомогою AML.point можна перевіряти клієнтів у реєстрі публічних осіб, санкційних списках, переліку терористів та інших державних реєстрах. Також система автоматично оцінює фінансовий стан контрагентів, ступінь ризиковості, може аналізувати операції клієнтів та виявляти транзакції, що підлягають фінансовому моніторингу.

AML.point допомагає уникнути штрафних санкцій, зберігаючи цим самим не лише гроші, а й репутацію бізнесу. Клієнти сервісу — банки, страховики, МФО, адвокати, нотаріуси, лізингодавці та ін.

«AML.point забезпечує неупереджене документування та зменшує кількість паперів та процедур, які використовуються у щоденній практиці», — зазначила Оксана Губіна, засновниця та СЕО AML.point.

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Про AI FINTECH

З 2019 року компанія внесена до реєстру платіжної інфраструктури НБУ (ОППІ, технологічний оператор), сертифікована за стандартами PCI DSS (щорічно проходить аудити Visa та Mastercard — її діяльність відповідає вимогам міжнародного стандарту безпеки даних) та ДСТУ ISO/IEC 27001:2015.

Основний напрям діяльності AI FINTECH — розробка фінансово-технічних продуктів для компаній, що працюють у сфері надання фінансових послуг. Компанія однією з перших на ринку запропонувала SaaS-рішення AML.point для автоматизації процесів із фінмоніторингу та виконання нових вимог законодавства.

У 2023 році AI FINTECH взяв участь у програмі Mastercard Start Path Ukraine та отримав грант на розвиток продукту AML.point, завдяки чому значно покращили юзабіліті та розширили сферу застосування.

Раніше ми писали, як не потрапити під фінмоніторинг. Про принципи відстеження операцій розповіла Оксана Губіна.

Нагадаємо, що вже зовсім скоро пройде TechFin Expert Summit 2024, встигніть купити квитки та відвідати масштабну подію фінтех ринку України.

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