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Оприлюднено рейтинг паспортів: на якому місці Україна

18.01.2025 12:00
Ольга Деркач
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Традиційно щорічно оприлюднюється Індекс паспортів Хенлі. Цього року Україна піднялася на кілька сходинок вище у цьому рейтингу

Оприлюднено рейтинг паспортів: на якому місці Україна

Оприлюднено рейтинг паспортів: на якому місці Україна Фото: freepik.com

Індекс паспортів Хенлі — це оригінальний, авторитетний рейтинг усіх паспортів світу за кількістю напрямків, до яких їхні власники можуть отримати доступ без попередньої візи.

Індекс базується на ексклюзивних даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) — найбільшої та найточнішої бази даних туристичної інформації — та доповнюється дослідницькою командою Henley & Partners.

Індекс паспортів Henley порівнює безвізовий доступ 199 різних паспортів до 227 напрямків подорожей. Якщо віза не потрібна, то для цього паспорта створюється оцінка зі значенням 1. Те ж саме застосовується, якщо ви можете отримати візу по прибуттю (VOA), дозвіл на відвідування або електронний дозвіл на в’їзд (ETA) при в’їзді в країну призначення.

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Якщо віза необхідна, або якщо власник паспорта повинен отримати затверджену урядом електронну візу (е-Віза), присвоюється бал зі значенням 0. Це також стосується випадків, коли для отримання візи по прибуттю необхідно отримати дозвіл уряду.

Цього року Україна опинилася на 30 місці, а ще минулоріч була на 32. Загалом за 10 років Україна піднялася з 63 місця на 30. Українці можуть подорожувати в 148 країн без візи, включаючи VOA.

На першій сходинці опинився Сінгапур (195 напрямків), на другій — Японія (193). Третє місце розділили Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Фінляндія і Південна Корея (по 192).

На іншому кінці списку опинилися Ірак (31), Сирія (27) та Афганістан (26). Вони розділили 104-106 місця відповідно.

Раніше ми писали, на якому місці Україна серед економік світу. CEBR опублікувала рейтинг найбільших економік світу і прогноз на 2039 рік. Примітно, що позиції України практично не змінились. Зазначається, що українська економіка продемонструвала стійкість перед лицем війни. У 2024 році річне зростання ВВП оцінили у 3,0%, що трохи нижче від показника 5,3% у 2023 році, але все ще є позитивним.

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