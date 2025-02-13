Акції українських компаній зросли на тлі новин про переговори

Котирування акцій агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі вранці 13 лютого різко зросли, зафіксувавши підвищення на 13,29% станом на 11:00 (за Києвом). Цінні папери Ferrexpo подорожчали ще суттєвіше — на 18,06%

Такий стрибок спричинили новини про ініціацію мирних переговорів між Дональдом Трампом, президентом росії та Володимиром Зеленським, що з’явилися напередодні ввечері. Цей тренд позначився і на вартості акцій українських компаній, що торгуються на Варшавській фондовій біржі.

Згідно з біржовими даними, акції Milkiland зросли на 12,11%, а Coal Energy, чия діяльність ускладнена зупинкою шахт через війну, додали 6,79%. Папери найбільшого українського виробника цукру «Астарта» подорожчали на 5,36%.

Агрохолдинги «Агротон» і «ІМК», що мають земельні активи поблизу лінії фронту, показали зростання на 4,56% та 3,72% відповідно. Тим часом KSG-Agro, який також входить до складу українського фондового індексу, зріс у ціні на 4,85%.

Окремо варто зазначити стрибок вартості акцій «Кернел» — найбільшого виробника олії в Україні. Вони піднялися на 7,91%, хоча не входять до індексу через обмежену частку вільного обігу (free-float).

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12 лютого Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з президентом рф. За його словами, під час спілкування вони дійшли згоди щодо запуску переговорного процесу, спрямованого на завершення війни в Україні.

Після цього Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, і під час їхньої розмови обговорювалися можливості досягнення миру, готовність працювати спільно на рівні команд, а також перспективи розвитку технологічного співробітництва, зокрема у сфері дронів та інших високотехнологічних виробництв.

Нагадаємо, що акції Київстару будуть торгуватися на біржі Nasdaq у Нью-Йорку. Реалізація цієї угоди дозволить Київстар стати однією з перших українських компаній, представлених на американській біржі. Це відкриє доступ для американських та міжнародних інвесторів до участі в розвитку Київстар і сприятиме ширшому відновленню економіки України.

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Джерело: Інтерфакс.