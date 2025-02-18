close-btn
PaySpaceMagazine

НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестпроєктів ще 6 кейсів

18.02.2025 14:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 6 кейсів

НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестпроєктів ще 6 кейсів

НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестпроєктів ще 6 кейсів Фото: freepik.com

Комісія включила до списку такі проєкти:

  • Sabre Trade Stocks;
  • GTC FX;
  • GreatBinary;
  • WorldBinar;
  • FXON;
  • Arab Wealth Management.

Наразі у списку Комісії вже понад 400 SCAM-проєктів. Повний список можна всіх проєктів можна знайти за посиланням.

НКЦПФР також звернула увагу потенційних інвесторів про значні ризики пов’язані з інвестуванням через: осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється; та осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Цікаве по темі: НКЦПФР представила законопроєкт по євроінтеграції інвестиційних фондів

У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту», можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності.

Нагадаємо, що НКЦПФР анонсувала запуск нового інвестиційного інструменту. Незабаром на фінансовому ринку України почне діяти новий інструмент для залучення інвестицій у сільське господарство — аграрні ноти. НКЦПФР підготувала всю необхідну нормативну базу для старту цього інструменту з початку наступного року.

Раніше ми писали, що НКЦПФР розробила новий документ щодо емісії корпоративних облігацій. Для вдосконалення нормативної бази НКЦПФР розробила та затвердила нове Положення про порядок здійснення емісії корпоративних облігацій та їх обігу, яке набирає чинності з 1 листопада 2024 року.

Крім того, НКЦПФР оновила ліцензійні умови для товарних бірж. Так, за три роки роботи організованих товарних ринків НКЦПФР видала чотири ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах. За цей час виникла необхідність врегулювати окремі процедурні питання. У зв’язку з цим НКЦПФР затвердила нову редакцію Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, яка містить низку нововведень та змін.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Безпечна комунікація у фінансовому секторі: як її побудувати

Про вихід Revolut на ринок України, актуальні послуги та плани на майбутнє: інтерв’ю з Дмитром Стрельчуком

Як XRP відреагував на початок ведмежого ринку та чого очікувати

Рубрики: БезпекаІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Три компанії-гіганти у сфері ШІ, в які можна інвестувати 16.02.2025

Три компанії-гіганти у сфері ШІ, в які можна інвестувати
2 акції з портфеля Воррена Баффета, на які варто звернути увагу 15.02.2025

2 акції з портфеля Воррена Баффета, на які варто звернути увагу
Як змінювалася ціна на золото останні 20 років 15.02.2025

Як змінювалася ціна на золото останні 20 років
Акції українських компаній зросли на тлі новин про переговори 13.02.2025

Акції українських компаній зросли на тлі новин про переговори
7 криптовалют, які варто розглянути для купівлі у лютому 2025 12.02.2025

7 криптовалют, які варто розглянути для купівлі у лютому 2025
ЄІБ і Укргазбанк запустили новий механізм підтримки українських підприємців 10.02.2025

ЄІБ і Укргазбанк запустили новий механізм підтримки українських підприємців
Вибір редакції
Всі
Безпечна комунікація у фінансовому секторі: як її побудувати
ТОП статей 17.02.2025

Безпечна комунікація у фінансовому секторі: як її побудувати

 Про вихід Revolut на ринок України, актуальні послуги та плани на майбутнє: інтерв’ю з Дмитром Стрельчуком
ТОП статей 13.02.2025

Про вихід Revolut на ринок України, актуальні послуги та плани на майбутнє: інтерв’ю з Дмитром Стрельчуком
Останні новини
Сьогодні  17:10

Мінфін затвердив нові форми податкових декларацій

 Сьогодні  16:20

Названо, скільки податків сплатив Київстар за 2024 рік

 Сьогодні  15:30

Які українські банкноти підробляють найчастіше — звіт НБУ

 Сьогодні  14:40

НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестпроєктів ще 6 кейсів

 Сьогодні  13:50

Ощадбанк додав можливість токенізувати платіжні картки на Android

 Сьогодні  13:00

ФГВФО виграв судову справу, пов’язану з українським банком, на суму 618,7 млн грн

 Сьогодні  12:00

Як XRP відреагував на початок ведмежого ринку та чого очікувати

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber