НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестпроєктів ще 6 кейсів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 6 кейсів

Комісія включила до списку такі проєкти:

Sabre Trade Stocks;

GTC FX;

GreatBinary;

WorldBinar;

FXON;

Arab Wealth Management.

Наразі у списку Комісії вже понад 400 SCAM-проєктів. Повний список можна всіх проєктів можна знайти за посиланням.

НКЦПФР також звернула увагу потенційних інвесторів про значні ризики пов’язані з інвестуванням через: осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється; та осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

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У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту», можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності.

Нагадаємо, що НКЦПФР анонсувала запуск нового інвестиційного інструменту. Незабаром на фінансовому ринку України почне діяти новий інструмент для залучення інвестицій у сільське господарство — аграрні ноти. НКЦПФР підготувала всю необхідну нормативну базу для старту цього інструменту з початку наступного року.

Раніше ми писали, що НКЦПФР розробила новий документ щодо емісії корпоративних облігацій. Для вдосконалення нормативної бази НКЦПФР розробила та затвердила нове Положення про порядок здійснення емісії корпоративних облігацій та їх обігу, яке набирає чинності з 1 листопада 2024 року.

Крім того, НКЦПФР оновила ліцензійні умови для товарних бірж. Так, за три роки роботи організованих товарних ринків НКЦПФР видала чотири ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах. За цей час виникла необхідність врегулювати окремі процедурні питання. У зв’язку з цим НКЦПФР затвердила нову редакцію Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, яка містить низку нововведень та змін.

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