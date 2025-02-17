Безпечна комунікація у фінансовому секторі: як її побудувати

Сьогодні ми вирішуємо значну кількість задач онлайн, і фінансові послуги — не виняток. При цьому інформація, якою фінустанови обмінюються зі своїми клієнтами, вимагає підвищеного рівня захисту. Як побудувати безпечну комунікацію, чому це важливо та чи може месенджер стати надійним каналом, розглянемо у цій статті.

Чого варта безпека для банків? Мовою цифр

Комунікація через незахищені канали може призвести до витоку персональних даних, що, своєю чергою, підриває довіру клієнтів. А це величезні фінансові та репутаційні втрати для компаній. Згідно зі звітом IBM за 2024 рік, середня вартість витоку інформації досягла рекордних $4,88 млн, що на 10% більше порівняно з попереднім роком. При цьому найбільше кібератак здійснюється на банки та фінустанови. Саме тому обраний канал має гарантувати конфіденційність даних.

Не лише установи думають про фінансові втрати від витоку даних — клієнти так само піклуються про безпеку. За інформацією The Motley Fool Ascent, 92% споживачів вважають безпеку своїх даних однією з найважливіших характеристик при виборі банку.

Пріоритетні канали комунікації можуть з часом змінюватися: раніше це були фізичні відділення та звичайні дзвінки, тоді як зараз складно уявити банк, страхову компанію чи іншу фінансову установу, не присутню в онлайні. Але безпека залишається ключовим пріоритетом, незалежно від трендів. Зростання популярності месенджерів спонукає компанії ретельно підходити до їх використання. Зокрема, застосунок має відповідати всім вимогам до шифрування даних, їх обробки та зберігання, мати додаткові інструменти захисту від несанкціонованого доступу до чутливої інформації тощо.

Такі інструменти вже пропонує Rakuten Viber для фінустанов у всьому світі та в Україні. Розберемося детальніше, як побудувати якісну, безпечну та зручну комунікацію з клієнтами в застосунку.

Як налаштувати безпечну та якісну комунікацію з клієнтами

Цифрова трансформація у фінансовій сфері — це вже не питання вибору.

Оскільки клієнти все частіше вимагають простої та якісної онлайн-взаємодії, банки та фінустанови повинні розвиватися, щоб залишатися конкурентоспроможними. Сьогодні мобільні канали стають основним способом управління рахунками клієнтів. 48% споживачів віддають перевагу мобільним банківським застосункам, а 23% — онлайн-банкінгу через ноутбуки або ПК.

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Окрім власних мобільних застосунків, компанії можуть спілкуватися зі своїми клієнтами у месенджерах. Viber — найпопулярніший застосунок для обміну повідомленнями в Україні. Він часто знаходиться на головному екрані смартфона, а це чи не найдорожча цифрова «нерухомість». Саме у Viber спілкуються з компаніями 40% українців. Месенджер пропонує безліч корисних функцій, зокрема:

зручну верифікацію та автентифікацію: за статистикою, це може збільшити коефіцієнт конверсії нових клієнтів на 54%;

надання інформації про баланс, виписок з банківського рахунку тощо;

оновлення облікового запису та послуг;

негайну допомогу для термінових запитів тощо.

Для додаткового захисту чутливої інформації, Viber запустив нове рішення — SecurePlus повідомлення. Як вони працюють?

Захист персональних та чутливих даних за допомогою SecurePlus

Нещодавно Rakuten Viber запустив декілька нових рішень з безпеки для бізнесів, серед яких — SecurePlus повідомлення. Це рішення для додаткового захисту приватної та конфіденційної інформації, наприклад, даних транзакцій і банківських виписок. Воно дозволяє у режимі реального часу перевірити номер одержувача на підозрілу активність.

Початково це рішення було розроблене Rakuten Viber для Євробанку, одного з найбільших європейських банків. Тепер воно доступне для всіх компаній в Україні та світі, які оперують чутливими даними.

«Для нас як банку безпека є першочерговою. Як і ми, Rakuten Viber піклується про захист даних користувачів, тому ми мали повне порозуміння під час роботи над новим рішенням. Той факт, що рішенням цікавляться інші компанії, є свідченням нашої продуктивної співпраці», — коментує Сократіс Каламатьянос, менеджер цифрових рішень в Євробанку.

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Як відбувається додаткова перевірка?

Під час відправки повідомлення, безпекові алгоритми Viber перевіряють номер отримувача на підозрілу активність, наприклад часту зміну номера телефона або девайсу. Якщо користувач не проходить перевірку, надсилання скасовується.

Чому це важливо для банків, фінансових та страхових установ?

Важливість таких рішень, як SecurePlus, складно переоцінити. За статистикою НБУ та Опендатабот, 11% українців стикалися з шахрайством з початку повномасштабного вторгнення. Минулого року кількість незаконних дій з платіжними картками зросла на чверть та становила 272 тис. операцій. Шахрайство найчастіше відбувалося через інтернет — 83% від загальної кількості випадків.

Viber пропонує високий рівень безпеки, зокрема шифрування для спілкування компаній з клієнтами, HTTPS-захист, ручну верифікацію компаній, які отримують офіційний бізнес-акаунт з «блакитною галочкою», тощо. Суперапп входить до трійки найзахищеніших застосунків для обміну повідомленнями та дзвінків за версією Stiftung Warentest. У травні 2024 року він також успішно пройшов міжнародну безпекову сертифікацію SOC 2 Type II — незалежний аудит, що підтвердив надійність захисту даних у застосунку.

SecurePlus повідомлення пропонують наступний рівень захисту. Це веде до:

збільшення довіри клієнтів: вони комунікують з компанією, яка захищає їхні дані, та знають, що чутлива інформація не потрапить у неправильні руки;

зменшення фінансових та репутаційних ризиків: компанії додатково запобігають ризикам шахрайських операцій, захищаючи себе від можливих фінансових втрат, відповідальності та втрати репутації;

дотримання нормативних вимог;

безпечної цифрової трансформації.

Чи варто довіряти месенджерам?

За даними Statista, 60% клієнтів очікують прозорості та безпеки у комунікаціях з бізнесами. Це означає, що компанії, зокрема у фінансовому секторі, не можуть нехтувати ані безпековими вимогами, ані потребами в зручному каналі спілкування. Месенджери, як-от Viber, вже стали важливим інструментом взаємодії, пропонуючи функції, які не лише відповідають стандартам захисту, а й покращують клієнтський досвід.

Тому компаніям, які працюють з «чутливими даними», не варто нехтувати месенджерами — слід лише правильно їх обирати.

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Список допоміжних матеріалів: forbusiness.viber.com, newsroom.ibm.com, edstellar.com, beyondidentity.com, test.de, statista.com, bank.gov.ua, lb.ua, fool.com, faculty.uobasrah.edu.iq.