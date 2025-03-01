Скільки б ви втратили, інвестувавши в акції Воррена Баффета на початку 2025

Воррен Баффет, відомий як «Оракул з Омахи», — один із найуспішніших інвесторів усіх часів. Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A, BRK.B) стабільно перевершує ринок, а його інвестиційна стратегія, заснована на підході value investing, фокусується на компаніях із стійкими конкурентними перевагами та довгостроковою прибутковістю

Протягом 2024 року Баффет і Berkshire Hathaway загалом виступали продавцями, скорочуючи ключові позиції та накопичуючи рекордний грошовий резерв у $334 млрд, хоча водночас зробили кілька нових ставок.

Серед акцій у портфелі легендарного інвестора три компанії виділяються як його беззаперечні фаворити – Apple (NASDAQ: AAPL), Bank of America (NYSE: BAC) та American Express (NYSE: AXP).

Разом вони складають 56,15% від загального портфеля Berkshire, який оцінюється у $272 млрд, що підтверджує довгострокову впевненість Баффета в їхній вартості.

З огляду на неоднозначні сигнали ринку на початку 2025 року, ось як виглядала б інвестиція в топові активи Баффета на старті року.

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Apple (NASDAQ: AAPL)

Apple залишається однією з найвизначніших інвестицій Воррена Баффета як через свою глобальну значущість, так і через вагому частку в портфелі Berkshire Hathaway. Після скорочення частки в попередніх кварталах Баффет у Q4 2024 утримав близько 300 мільйонів акцій на суму $74,1 млрд.

Станом на 25 лютого 2025 року акції Apple торгуються на рівні $247, що означає зниження на 1,35% від початку року. Інвестори, які вклали $1 000 у AAPL на старті цього року, зараз мали б $986,60.

Bank of America (NYSE: BAC)

Позиція Баффета щодо Bank of America змінювалася, і Berkshire поступово скорочувала свою частку протягом останнього року.

У Q4 2024 компанія зменшила володіння акціями BAC ще на 14%, а загальне скорочення за два квартали сягнуло 23,7%. Це зменшення частки, яке почалося у середині липня 2024 року, опустило рівень володіння Баффета нижче 10%. Попри це, Bank of America залишається третьою за величиною інвестицією Berkshire, складаючи 11% портфеля.

Станом на 25 лютого 2025 року акції BAC закрилися на рівні $43,94, що означає зниження на 0,79% від початку року. Інвестори, які вклали $1 000 у BAC на початку 2025 року, зараз мали б $992,10.

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American Express (NYSE: AXP)

Давня історія Баффета з American Express почалася ще у 1960-х, коли він вперше купив акції під час корпоративної кризи.

У 1991 році Berkshire Hathaway інвестувала $300 млн у привілейовані акції American Express, які пізніше конвертувалися у звичайні акції. Це стало початком десятиліть додаткових придбань.

Сьогодні частка Berkshire в American Express оцінюється у понад $44,5 млрд, що становить 16,84% загального портфеля.

Станом на 25 лютого 2025 року акції AXP торгуються по $293,34, що означає зниження на 1,71% від початку року. Інвестори, які вклали $1 000 у AXP на початку 2025 року, зараз мали б $982,90.

Підсумковий результат

Для інвесторів, які оцінюють основні активи Баффета, гіпотетичні $1 000, рівномірно розподілені між Apple, Bank of America і American Express на початку 2025 року, зараз коштували б $987, що означає зниження на 1,28% з початку року.

Попри негативну динаміку, цей спад скоріше відображає ширші ринкові тенденції, а не фундаментальні слабкі сторони цих компаній.

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За матеріалами finbold.com.