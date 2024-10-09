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Скільки ви б отримали, якби інвестували $1 тис. у Palantir

09.10.2024 18:30
Ольга Деркач
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Хоча в першій половині 2024 року компанія Palantir була дещо випущена з поля зору через кращі показники акцій Nvidia та Supermicro, вона перетворилася на одну з найкращих інвестицій року

Скільки ви б отримали, якби інвестували $1 тис. у Palantir

Скільки ви б отримали, якби інвестували $1 тис. у Palantir Фото: freepik.com

Якби інвестор придбав акції PLTR на суму $1000 2 січня — в першу сесію після Нового року — він би побачив, як його гроші зросли до $2439,69, тобто заробив би $1439,69.

Таке зростання є результатом високих показників Palantir на фондовому ринку протягом усього 2024 року, а особливо з початку червня. Насправді, акції PLTR зросли на 143,72% на графіку з початку року, а ціна акції Palantir на час написання становить $41,45.

Таку вражаючу динаміку можна пояснити кількома факторами, серед яких участь Palantir у бумі штучного інтелекту (ШІ), що триває, зокрема, через низку партнерств.

До них, наприклад, належать угоди з Edgescale AI щодо запуску Live Edge та контракти, укладені зі збройними силами США.

Зовсім недавно ралі активізувало включення акцій PLTR до важливого індексу S&P 500, сигналізуючи про те, що фірма дійсно стала однією з еталонних американських корпорацій.

Акції Palantir виграли від включення як завдяки підвищеній видимості та популярності, що приходить з лістингом, так і завдяки зростанню довіри, оскільки фірма стала одним з традиційних показників «здоров’я» американської економіки.

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Все ж таки, зростання не було повністю безпечним. Зокрема, вересень викликав певне занепокоєння, оскільки спостерігався помітний сплеск продажів акцій PLTR, здійснених інсайдерами компанії.

З них особливо великими виявилися угоди, здійснені Петером Тілем і генеральним директором Алексом Карпом, причому продажі останнього були в двадцять разів більшими, ніж зазвичай.

Тим не менш, великі інсайдерські продажі не змогли запобігти очікуваному зростанню ціни Palantir до $40 за акцію.

З іншого боку, деякі відомі експерти вважають, що акції PLTR значно переоцінені.

Фондовий аналітик Джейк Рут розіслав застережливу записку, в якій попередив, що Palantir виглядає «дуже дорого». Дійсно, Рут пояснив, що, незважаючи на поточний оптимізм, інвесторам слід бути обережними. Поточна ціна передбачає виключно сильне зростання в майбутньому і може не враховувати належним чином майбутні проблеми, з якими зіткнеться Palantir.

Нарешті, як зазначив експерт, кілька показників вказують на те, що ралі не є стійким. Наприклад, співвідношення ціни до операційного грошового потоку технологічного гіганта становить 55, що свідчить про потенційні перешкоди попереду. Крім того, співвідношення ціни до прибутку (P/E) Palantir становить 204,68, що свідчить про оптимізм інвесторів та сумнівну стійкість висхідного тренду.

Раніше ми писали, скільки б ви отримали, якби інвестували $1 000 в акції Google під час IPO. Хоча у 2024 році важко уявити світ без Alphabet та її всюдисущої пошукової системи Google, компанії всього 26 років, а на біржі вона торгується лише два десятиліття.

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За матеріалами: Finbold.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовини
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