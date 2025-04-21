Уряд спростив запуск масштабних інвестиційних проєктів

Інвестувати стане простіше: Уряд змінив правила для проєктів зі значними інвестиціями

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Кабінет Міністрів дозволив інвесторам починати вкладати гроші у свої проєкти раніше — не чекаючи стандартного 18-місячного терміну до моменту подання заявки на державну підтримку.

Важливо: такі інвестиції не зараховуватимуться до загального обсягу «значних інвестицій», як це визначено законом. Але така зміна відкриває більше можливостей для тих, хто готовий розпочати роботу вже зараз, не відкладаючи плани на потім.

«Це приклад того, як співпраця держави та бізнесу може створювати реальні передумови для економічного зростання та фінансової незалежності. Щоб цього досягти, ми маємо розвивати виробництво, залучати інвестиції в реальний сектор і підтримувати експорт продукції з високою доданою вартістю», — пояснив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

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Держава підтримує великі інвестпроєкти в межах політики «Зроблено в Україні». Якщо бізнес інвестує щонайменше 12 млн євро, він може отримати компенсацію до 30% витрат на капітальні інвестиції.

Проєкти можуть тривати до 5 років, а серед пріоритетних напрямів — переробна промисловість, логістика, видобуток, медицина, освіта, культура, туризм, спорт, IT та інші галузі.

Також раніше ми писали, що український стартап DrillApp, який спеціалізується на цифрових рішеннях для тренування військових, оголосив про успішне залучення інвестицій у розмірі $100 000.

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