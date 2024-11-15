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Компанія 01.ai випустила нову інноваційну ШІ-модель Yi-Lightning

15.11.2024 20:20
Ольга Деркач
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Компанія 01.AI випустила свою нову флагманську модель штучного інтелекту (ШІ), яка отримала назву Yi-Lightning

Компанія 01.ai випустила нову інноваційну ШІ-модель Yi-Lightning

Компанія 01.ai випустила нову інноваційну ШІ-модель Yi-Lightning Фото: twitter.com/01AI_Yi

У сліпому тестовому списку LMSYS Yi-Lightning випередив GPT-4o-2024-05-13, випущений OpenAI і Anthropic, а також Claude 3.5 Sonnet, посівши шосте місце в світі і перше в Китаї.

01.AI оголосив, що в глобальному конкурсі моделей LMSYS китайська великомасштабна модель вперше досягла найкращої продуктивності, перевершивши OpenAI GPT-4o.

На додаток до покращення продуктивності моделі, компанія 01.AI заявляє, що швидкість виведення Yi-Lightning також зросла. Час до отримання першого пакету зменшився вдвічі порівняно з Yi-Large, який був випущений у першій половині цього року, а максимальна швидкість генерації зросла майже на 40%. Крім того, Yi-Lightning значно знизив витрати на отримання відповідей.

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В даний час Yi-Lightning запущений на відкритій платформі для великих моделей Yi за ціною 0,99 юаня (близько 6 гривень) за мільйон токенів.

Нагадаємо, що блокчейн-платформа Near розробляє найбільшу у світі AI-модель. Компанія Near Protocol представила амбітний план створення найбільшої у світі моделі штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом. Вона матиме 1,4 трлн параметрів та буде в 3,5 раза більшою за поточну модель Llama компанії Meta.

Раніше ми писали, що Google випадково оприлюднив свій новий ШІ Jarvis. Це не просто якийсь помічник зі штучним інтелектом, який може розповісти вам погоду або нагадати про візит до лікаря. На сторінці магазину прототип Jarvis описується як «корисний компаньйон, який переглядає вебсторінки для вас» через веббраузери, щоб подбати про звичайні завдання, такі як купівля продуктів, бронювання авіаквитків та дослідження тем. Прототип, який з’явився в магазині розширень Google, не був у повноцінному робочому режимі. Користувачі спробували використати Jarvis, але дозволи доступу не дозволили програмі виконувати будь-які функції.

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За матеріалами: Pandaily.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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