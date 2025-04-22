Землю накрила потужна магнітна буря: як захиститися

Нещодавно нашу планету охопила одна з найпотужніших магнітних бурь. За даними сервісу Meteoagent, 15 квітня геомагнітна активність досягла К-індексу 8 (максимум 10), і з того часу спостерігаються незначні коливання — показник тримається у червоній зоні, попри прогнози експертів

Сьогодні, 22 квітня 2025 року, показник К-індексу дорівнює 6. Це високий рівень, що знаходиться у червоній зоні та може приносити в наше життя чимало проблем. Зокрема, така буря здатна впливати як на самопочуття людей, так і на функціонування електроніки. За інформацією астрономів, рівень геомагнітної активності свідчить про підвищену активність на Сонці.

Згідно з прогнозами фахівців, завтра, 23 квітня, активність дещо спаде, але все одно знаходитиметься у червоній зоні. 24 та 25 числа К-індекс сягатиме 4 — жовта зона, після чого Земля має відчути полегшення — тривалий час рівень геомагнітної активності триматиметься на позначці 2-3.

Дані Meteoagent свідчать про те, що травень буде значно спокійнішим, ніж квітень. За перші дві декади показник К-індексу 5 триматиметься лише чотири дні — 2, 5, 6 та 7 числа.

Зауважимо, що розрахувати космічну погоду вкрай складно, тому прогнози експертів можуть бути неточними.

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Нагадаємо, що метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, загальну слабкість, коливання артеріального тиску, дратівливість або порушення сну. У деяких випадках можливе загострення психоемоційних станів.

Окрім впливу на здоров’я, магнітна буря може спричинити збої в роботі GPS-навігації, радіозв’язку та супутникових систем, попереджають фахівці.

Як захистити себе від магнітних бурь?

Щоб зменшити негативний вплив магнітних бурь на самопочуття, медики радять дотримуватись здорового способу життя. Зокрема, важливо підтримувати стабільний режим сну та відпочинку, уникати надмірного фізичного та емоційного навантаження, а також зменшити споживання деяких напоїв, таких як кава, міцний чай чи алкоголь.

Особливу увагу до свого стану мають приділяти люди, які страждають на хронічні захворювання серцево-судинної системи — підвищення артеріального тиску, тахікардія або біль у грудях у такі дні можуть посилитися. Також фахівці рекомендують більше перебувати на свіжому повітрі, пити достатню кількість води та, за можливості, уникати конфліктних ситуацій, що можуть призвести до стресу.

Також фахівці радять робити легку ранкову зарядку або розтяжку для покращення кровообігу та за можливості обмежити користування гаджетами перед сном — це допоможе краще відновлюватися вночі.

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Що спричиняє магнітні бурі?

Магнітні бурі — це реакція земного магнітного поля на сонячні спалахи. Під час таких спалахів з поверхні Сонця викидаються потужні потоки заряджених частинок, які рухаються у напрямку Землі. Досягнувши магнітосфери нашої планети, ці частинки взаємодіють з її магнітними лініями, викликаючи збурення — саме це і є магнітна буря.

Її інтенсивність залежить від кількох факторів: сили сонячного спалаху, швидкості частинок, а також напрямку, з якого вони наближаються. Саме тому періоди високої сонячної активності часто супроводжуються серйозними й тривалими геомагнітними бурями — як це спостерігається в останні дні.

Магнітні бурі та їхня краса

Попри дискомфорт, який можуть викликати магнітні бурі у чутливих людей, вони також приносять із собою унікальні природні явища. Найвідоміше з них — це полярне сяйво, або аврора.

Це неймовірне світлове шоу виникає тоді, коли сонячні частинки стикаються з молекулами в атмосфері Землі, зокрема киснем і азотом. У результаті таких зіткнень на небі спалахує мерехтливе світло — хвилі зеленого, рожевого, фіолетового або червоного кольору.

Під час потужних геомагнітних бур полярне сяйво може з’являтися не лише в полярних широтах, а й значно південніше — наприклад, у північних регіонах Європи та США. В окремі роки це космічне диво можна було спостерігати навіть в Україні. Це яскраве нагадування про те, що космічні явища — це не лише джерело викликів, а й надзвичайної краси.

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