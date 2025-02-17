Землю накриють потужні магнітні бурі

Вчені прогнозують підвищену сонячну активність з 17 по 21 лютого. Це призведе до геомагнітних збурень і навіть до потужної геобурі. У такі дні у людей може погіршитися самопочуття, виникнути проблеми зі зв’язком та роботою техніки

Про це йдеться у матеріалі newsukraine.rbc.ua.

Що таке магнітна буря

Сонячні спалахи та викиди корональної маси вивільняють у космос велику кількість енергії та заряджених частинок. Коли ця енергія досягає магнітосфери Землі і починає взаємодіяти з нею, виникає збурення, яке називається магнітною бурею.

Як магнітні бурі впливають на людину (основні прояви):

Фізичне самопочуття: деякі люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, втому і загальне погіршення самопочуття під час магнітних бур.

емоційний стан: бурхлива сонячна активність може викликати підвищену тривожність, дратівливість і депресію.

Сон: магнітні бурі можуть порушувати сон, викликаючи безсоння, сильну денну сонливість або поганий сон.

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Прогноз магнітних бур на наступний тиждень

17 лютого (понеділок). Помірна магнітна буря, К-індекс 4. Люди, які більш чутливі до погодних змін, можуть відчути погіршення самопочуття.

18 лютого (вівторок). Сильна магнітна буря червоного рівня (K-індекс 5). Очікується значне геомагнітне збурення, яке може призвести до погіршення самопочуття, включаючи головний біль, підвищену втомлюваність і дратівливість.

19 лютого (середа). Сильна магнітна буря червоного рівня (К-індекс 5). Продовження геомагнітних збурень, які можуть впливати не тільки на самопочуття людей, а й викликати збої в роботі електронних пристроїв і систем зв’язку.

20 лютого (четвер). Зменшення потужності магнітної бурі (К-індекс 4). Геобуря піде на спад, але вплив все одно залишиться. Багато людей все ще можуть відчувати дискомфорт.

21 лютого (п’ятниця). Геомагнітна ситуація поступово нормалізується (K-індекс 3).

Зверніть увагу, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, тому рекомендується регулярно стежити за оновленнями від офіційних джерел і вчених.

Як захиститися від магнітних бур

Лікарі радять у такі дні дотримуватися звичайного розпорядку дня, не перенапружуватися, обмежити фізичні та психоемоційні навантаження, берегти себе і своїх близьких.

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