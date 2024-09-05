Credit Agricole підписав угоду на $1,03 млн з USAID

Банк Credit Agricole підписав Угоду про спільне фінансування на суму $1,03 млн з Проєктом USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» (IBR)

Це партнерство буде зосереджене на розширенні доступу до послуг фінансового лізингу для малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні, йдеться в пресрелізі компанії.

Цей спільний фінансовий продукт буде доступний до березня 2026 року включно. Як очікується, всі договори лізингу, підтримувані цим інвестиційним проєктом, будуть підписані протягом 1,5 року.

Згідно з умовами програми клієнти Credit Agricole, які скористаються послугами лізингу, отримають кешбек у сумі $5 000 або 10-15 % від суми фінансування залежно від об’єкта лізингу. Угода з Проєктом USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» про спільне фінансування покриватиме увесь кешбек, який клієнти банку отримають за цією програмою.

«Вже 31 рік банк працює на українському ринку, і наша місія завжди полягала в тому, щоб залучати іноземний капітал в Україну, підтримуючи таким чином наших клієнтів, бізнес та українську економіку. Співпраця з Проєктом USAID означає ще більше фінансової підтримки для агросектору — однієї з ключових галузей для України та світової продовольчої безпеки», — коментує Віталій Кучер, член Правління, фінансовий директор Credit Agricole.

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Кешбек на фінансування лізингового обладнання відшкодує представникам МСБ відсотки, які вони сплатили за своїми позиками, таким чином зменшуючи витрати на фінансування.

«Основна мета проєкту — розширення доступу до фінансування для малого та середнього бізнесу. Ми досягаємо цього, розробляючи нові фінансові продукти та знижуючи комісії фінансових посередників і відсоткові ставки для їхніх клієнтів, застосовуючи механізми спільного інвестування з USAID. Окрім лізингових програм, ми також пропонуємо послуги факторингу та банківські позики з доступними процентними ставками, призначені, в першу чергу, для підприємств, які мають критично важливе значення для відновлення економіки України, і які постраждали внаслідок війни. Ми наполегливо заохочуємо ознайомитися з нашими послугами підприємства, якими керують або володіють жінки», — зауважив Рафаель Джабба, керівник Проєкту USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу».

Компанії, які відповідають вимогам і мають річний дохід до 50 мільйонів євро ($55 млн), можуть отримати відповідний кешбек:

фіксований кешбек у розмірі $5 000 для компаній МСБ, які купують транспортні засоби для бізнес-цілей;

к ешбек до 10% від суми фінансування до $20 000 для компаній МСБ, які купують спеціальне обладнання;

ешбек до 10% від суми фінансування до $20 000 для компаній МСБ, які купують спеціальне обладнання; к ешбек до 15% від суми фінансування до $25 000 для компаній МСБ, які купують сільськогосподарську техніку.

Нагадаємо, що Credit Agricole відкрив найбільше в Україні відділення нового формату. У відділені є зона самообслуговування 24/7 з терміналом та cash-in банкоматом, сучасний депозитарій, зона відпочинку, простір для проведення касових операцій та 5 просторих кімнат для переговорів.

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