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Деякі пенсіонери не можуть безплатно їздити у транспорті

21.06.2025 11:30
Ольга Деркач
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В Україні особи пенсійного віку мають право користуватися низкою соціальних пільг, зокрема й у сфері громадського транспорту. Однак ці переваги мають певні обмеження та умови

Деякі пенсіонери не можуть безплатно їздити у транспорті

Деякі пенсіонери не можуть безплатно їздити у транспорті Фото: freepik.com

Коли пенсіонеру доведеться платити за проїзд

Громадяни, які досягли пенсійного віку, можуть претендувати на безоплатний проїзд у межах міста. Проте скористатися цією пільгою можна лише за наявності підтверджувального документа — пенсійного посвідчення. Його обов’язково слід показати контролеру або водієві, аби отримати безплатний проїзний квиток або право на проїзд.

У разі відсутності пенсійного посвідчення або небажання його пред’являти доведеться сплатити повну вартість квитка, як і решта пасажирів.

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На якому транспорті пенсіонери можуть їздити безкоштовно

Відповідно до законодавства, пенсіонери мають право на безплатний проїзд у таких видах транспорту:

  • трамваї;
  • тролейбуси;
  • міські автобуси (окрім міжміських маршрутів);
  • приміські електрички.

Водночас на деякі види транспорту ця пільга не поширюється. Зокрема, за користування метро, маршрутними таксі, поїздами далекого сполучення або таксі пенсіонерам доведеться сплачувати повну вартість проїзду.

Нагадаємо, що деяким українцям доведеться повернути частину пенсій. На розмір пенсії впливають різні обставини, про зміну яких необхідно своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду України. За відсутності інформації про такі зміни можливе нарахування і виплата зайвих коштів, які пенсіонеру неодмінно доведеться повертати.

Раніше ми писали, що у серпні 2025 року частина українських пенсіонерів отримає разову грошову допомогу з нагоди Дня Незалежності. Сума виплати перевищуватиме 3 000 гривень, однак вона не призначена для всіх, а лише для окремих соціальних груп.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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