Фінансова допомога для військових: хто має право та як її отримати

Військовослужбовці, які не проходять строкову службу, можуть один раз на рік отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Її розмір не перевищує місячного грошового забезпечення
Про це нагадали у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги, передає Sud.ua.
У яких випадках можна отримати допомогу
Матеріальна допомога надається у разі:
- народження або усиновлення дитини;
- встановлення інвалідності;
- тривалого лікування або реабілітації (понад 30 днів);
- діагностування туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, вірусного гепатиту B чи C;
- лікування онкозахворювання або поранення (травми, контузії, каліцтва) — як самого військовослужбовця, так і його дружини, дітей чи батьків;
- смерті близьких родичів;
- якщо така допомога ще не була отримана у грудні 2024-го або у 2025 році.
Читайте також: Скільки військові отримуватимуть з 1 квітня: хто і за що матиме надбавки
Як подати заяву
Для отримання допомоги потрібно подати рапорт:
У паперовій формі — вказавши:
- суть звернення;
- перелік документів (за потреби — копії);
- назву посади, військове звання, ім’я та прізвище;
- дату подання;
- особистий підпис.
В електронній формі — через:
- систему електронного документообігу СЕДО;
- застосунок «Армія+»;
- інші інформаційно-комунікаційні системи Міноборони України.
Строк розгляду
Рапорт мають розглянути протягом 48 годин, але не пізніше ніж за 14 днів. Після цього надається офіційна відповідь.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Українські військові отримуватимуть пенсії за новими правилами: що зміниться
Скільки зароблятимуть українські військові з нового року
Деякі військові можуть втратити пільги у 2025 році: кого стосується