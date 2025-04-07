Фінансова допомога для військових: хто має право та як її отримати

Військовослужбовці, які не проходять строкову службу, можуть один раз на рік отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Її розмір не перевищує місячного грошового забезпечення

Про це нагадали у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги, передає Sud.ua.

У яких випадках можна отримати допомогу

Матеріальна допомога надається у разі:

народження або усиновлення дитини;

встановлення інвалідності;

тривалого лікування або реабілітації (понад 30 днів);

діагностування туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, вірусного гепатиту B чи C;

лікування онкозахворювання або поранення (травми, контузії, каліцтва) — як самого військовослужбовця, так і його дружини, дітей чи батьків;

смерті близьких родичів;

якщо така допомога ще не була отримана у грудні 2024-го або у 2025 році.

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Як подати заяву

Для отримання допомоги потрібно подати рапорт:

У паперовій формі — вказавши:

суть звернення;

перелік документів (за потреби — копії);

назву посади, військове звання, ім’я та прізвище;

дату подання;

особистий підпис.

В електронній формі — через:

систему електронного документообігу СЕДО;

застосунок «Армія+»;

інші інформаційно-комунікаційні системи Міноборони України.

Строк розгляду

Рапорт мають розглянути протягом 48 годин, але не пізніше ніж за 14 днів. Після цього надається офіційна відповідь.

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