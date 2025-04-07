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Фінансова допомога для військових: хто має право та як її отримати

07.04.2025 17:40
Микола Деркач
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Військовослужбовці, які не проходять строкову службу, можуть один раз на рік отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Її розмір не перевищує місячного грошового забезпечення

Фінансова допомога для військових: хто має право та як її отримати

Фінансова допомога для військових: хто має право та як її отримати Фото: instagram.com/zelenskiy_official, bank.gov.ua

Про це нагадали у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги, передає Sud.ua.

У яких випадках можна отримати допомогу

Матеріальна допомога надається у разі:

  • народження або усиновлення дитини;
  • встановлення інвалідності;
  • тривалого лікування або реабілітації (понад 30 днів);
  • діагностування туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, вірусного гепатиту B чи C;
  • лікування онкозахворювання або поранення (травми, контузії, каліцтва) — як самого військовослужбовця, так і його дружини, дітей чи батьків;
  • смерті близьких родичів;
  • якщо така допомога ще не була отримана у грудні 2024-го або у 2025 році.

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Як подати заяву

Для отримання допомоги потрібно подати рапорт:

У паперовій формі — вказавши:

  • суть звернення;
  • перелік документів (за потреби — копії);
  • назву посади, військове звання, ім’я та прізвище;
  • дату подання;
  • особистий підпис.

В електронній формі — через:

  • систему електронного документообігу СЕДО;
  • застосунок «Армія+»;
  • інші інформаційно-комунікаційні системи Міноборони України.

Строк розгляду

Рапорт мають розглянути протягом 48 годин, але не пізніше ніж за 14 днів. Після цього надається офіційна відповідь.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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