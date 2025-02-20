Курс гривні у 2025 році: прогнози експертів та ключові фактори впливу

Яким буде курс гривні? Це одне з головних економічних питань, яке хвилює і український бізнес, і громадян, і міжнародних партнерів, і навіть ворогів. Визначати його будуть як внутрішні процеси, зокрема, дії Нацбанку, так і зовнішні фактори, такі як міжнародна допомога

Щоб розібратися у тому, які сценарії можуть чекати на гривню, ми звернулися за коментарями до аналітиків одного із найбільших операторів українського ринку обміну валют — КИТ Group, кандидата економічних наук та незалежного експерта Олександра Хмелевського, а також віцепрезидента Асоціації українських банків і голови правління Глобус Банку Сергія Мамедова.

Які внутрішні економічні чинники найбільше впливатимуть на курс гривні у 2025 році (зокрема, монетарна політика НБУ, державний бюджет, рівень інфляції)?

Як зазначили аналітики КИТ Group, серед внутрішніх чинників визначальним залишається монетарна політика Національного банку України: він продовжить використовувати інтервенції та механізми регулювання ліквідності для підтримання визначеної ним «політики контрольованої гнучкості курсу».

«Прогнозований у державному бюджеті середньорічний курс на рівні 45 грн/$ сигналізує про ймовірну помірну девальвацію, яка дозволить уряду збільшити надходження до бюджету через митні й акцизні платежі, а також залучити в економіку додаткову масу гривні у результаті повернення експортної виручки, — кажуть фахівці. — Водночас високі інфляційні та девальваційні очікування населення та бізнесу можуть стати основним дестабілізуючим драйвером. Якщо ці очікування трансформуються в ажіотажний попит на валюту, це суттєво посилить тиск на гривню».

У КИТ Group пояснили, що окремої уваги потребує оцінка згортання бізнес-активності шляхом ліквідації фізосіб-підприємців і невеликих підприємств: це може бути як симптомом економічного спаду, так і проявом масового переходу бізнесу в тінь, що також створить додатковий попит на валюту.

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Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, спочатку зазначив, що рівень інфляції не впливає на валютний курс, додавши, що разом із тим валютний курс впливає на рівень інфляції, оскільки зміна валютного курсу може призвести до подорожчання чи здешевлення імпортних товарів.

«Державний бюджет, у тому числі й розмір його дефіциту, не має безпосереднього впливу на валютний курс. Проте, Держбюджет України містить показник валютного курсу гривні. Як показав досвід 2024 р., фактичний валютний курс відповідав валютному курсу, закладеному в Держбюджеті. Тому можна розглядати середньорічний валютний курс 45 грн. за долар, який закладений в бюджеті на 2025, як показник, якого буде дотримуватися Нацбанк, здійснюючи свою валютну політику», — сказав фахівець.

За його словами, монетарна політика НБУ, зокрема грошова маса та облікова ставка, можуть впливати на валютний курс. Збільшення кількості грошей в обігу часто призводить до падіння курсу гривні. У 2024 р. грошова маса зросла на 13,4%, у той час як гривня знецінилася на 10,6%.

«У 2025 р. очікується подальше зростання грошової маси, що буде призводити до девальвації гривні. У багатьох випадках облікова ставка впливає на валютний курс. Підвищення відсоткових ставок призводить до зміцнення національної валюти, або принаймні стримує її падіння. Проте, в Україні, в умовах війни, є багато інших факторів, які переважають вплив відсоткових ставок на валютний курс. Тому зміна облікової ставки НБУ не матиме впливу на курс гривні», — поділився своєю думкою Олександр Хмелевський у коментарі для PSM.

Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, також у першу чергу підкреслив значний впив стратегії регулятора на майбутній курс гривні. За його словами, важливою буде стратегія, спрямована на врівноваження попиту та пропозиції, — завдяки дії режиму «керованої гнучкості» Нацбанк, як основний гравець ринку, має вдосталь важелів впливу на курсові показники, зокрема через механізм валютних інтервенцій, який максимально насичує попит.

Серед інших чинників, що матимуть вплив на курс, він відзначив:

Зміни у монетарних інструментах на підтримку гривні — йдеться про розмір облікової ставки, підвищення якої спрямоване на зміцнення гривні та «гасіння» інфляції. Економічний розвиток країни: подолання інфляції, розвиток основних галузей таких, як, приміром, будівництво, АПК, ВПК тощо. Хід війни, протидія ворогу та подолання можливих наслідків від воєнної агресії. Соціально-психологічні чинники: здатність суспільства жити під постійним пресингом ворожих ІПСО, єдність перед новими воєнними викликами тощо.

«Розуміємо, що валютний ринок може залежати не лише від окремого чинника, а від поєднання більшості з них. І курсові зміни можуть бути, як ситуативними, так і системними. Однак ми схильні вважати, що завдяки ефективній стратегії Нацбанку валютний ринок залишатиметься врівноваженим», — сказав голова правління Глобус Банку.

Як міжнародні фактори, такі як коливання цін на енергоносії, геополітична ситуація та співпраця з МВФ, впливатимуть на стабільність гривні?

Як пояснили аналітики КИТ Group, одного із найбільших операторів українського ринку обміну валют, зовнішні фактори продовжують значною мірою впливати на курс гривні.

«Безпекова ситуація залишається важливим джерелом ризиків: будь-яке ускладнення торговельних маршрутів або ескалація воєнних дій здатні негативно позначитися на експорті та валютних надходженнях. Важливо згадати про імовірні «валютні війни» між США та ЄС, про які сигналізують представники оточення обраного президента США Дональда Трампа. Вони можуть спровокувати глобальну валютну турбулентність. За таких умов драйверами курсу гривні стануть не внутрішні причини, а ситуація на міжнародних валютних ринках», — наголошують експерти.

Вони зазначили, що водночас продовження стабільних і достатніх надходжень зовнішньої допомоги від союзників України та міжнародних фінансових інституцій залишиться важливим стабілізуючим фактором, оскільки забезпечить доступ до фінансової підтримки та згладить дію інших девальваційних факторів.

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Незалежний експерт Олександр Хмелевський підкреслив, що Україна має дефіцит зовнішньої торгівлі.

«У 2024 р. дефіцит зовнішньої торгівлі товарами досяг $29,1 млрд, що є рекордом за всю історію Незалежної України. Він покривається валютними інтервенціями НБУ, і його збільшення призводить до зростання продажів валюти Нацбанком та скорочує валютні резерви, що має негативний вплив на валютний курс», — пояснює фахівець.

За його словами, оскільки Україна залежить від імпорту енергоносіїв, то зростання цін на них збільшить дефіцит зовнішньої торгівлі, що сприятиме девальвації гривні.

«Хоча кошти, які надає МВФ Україні лише формально поповнюють валютні резерви та не можуть бути використані для валютних інтервенцій, проте співпраця з МВФ відкриває шлях для залучення інших кредитів, які дозволяють НБУ підтримувати валютний курс. Припинення співпраці з МВФ може викликати панічні настрої на ринку та збільшити попит на валюту», — додав Олександр Хмелевський.

Він також підкреслив, що зараз в основному на валютний курс впливає війна, тривають бойові дії, під ударами ворога перебувають підприємства, інфраструктура, житло громадян. Загострення бойових дій, захоплення ворогом нових територій, враження критичної інфраструктури призведе до зростання попиту на валюту. І навпаки, початок мирних переговорів, сприятиме стабілізації курсу гривні. Валютний курс сильно залежить від іноземних кредитів, які отримує Україна. Будь-яке скорочення кредитних надходжень, або їх затримка може посилити девальвацію гривні.

Сергій Мамедов, голова правління Глобус Банку, у коментарі PMS пояснив, що саме обсяг отримуваної міжнародної фінансової допомоги, яка дає змогу покривати значну частину видатків бюджету, залишиться одним із головних міжнародних факторів впливу на стійкість української валюти. При цьому він зазначив, що дії Нацбанку на валютному ринку стають більше варіативними, більш розкутими, що в решті решт позитивно впливає на курсові показники.

«Міжнародні економічні та політичні чинники також визначатимуть курс гривні. Багато чого залежатиме від вартості експортованої української продукції на світових ринках до позиції ЄС та США щодо реального плану завершення війни», — сказав фахівець.

Яких сценаріїв щодо курсу гривні варто очікувати за умови різних економічних чи політичних викликів?

У коментарі PaySpace Magazine аналітики КИТ Group розповіли, що за сприятливих умов, таких як помірна інфляція, стабільне виконання бюджету й активна співпраця з міжнародними фінансовими партнерами, гривня може утримуватися в межах 42-44 грн/$ протягом першого півріччя.

«У базовому сценарії, враховуючи прогнозоване зростання попиту на валюту через імпортну активність, курс може поступово зміститися до 44-45 грн/$, що загалом відповідає бюджетному курсовому прогнозу середньорічного курсу 45 грн/$», — пояснили експерти.

За їхніми словами, реалізація всіх цих сценаріїв, за винятком безпекового фактора, залежить від здатності регулятора й уряду ефективно управляти ризиками й адаптувати економіку до внутрішніх і зовнішніх викликів.

«З огляду на поточну динаміку подій у сфері безпеки й економіки ми не маємо підстав для аналізу песимістичних сценаріїв», — резюмували фахівці одного із найбільших операторів українського ринку обміну валют.

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Олександр Хмелевський розповів, що незважаючи на продовження війни та складну ситуацію в економіці, Нацбанк має достатній обсяг валютних резервів ($43 млрд на 1 лютого 2025 р.), щоб утримати середньорічний валютний курс, визначений у Держбюджеті на 2025 р.

«Швидше за все у середині поточного року гривня досягне курсу 45 грн. за долар. На кінець року валютний курс може становити 48 грн. за долар. У разі загострення бойових дій, внутрішньої дестабілізації країни, припинення надходження іноземних кредитів, курс гривні може знизитися значно сильніше», — висловив свою думку кандидат економічних наук.

Сергій Мамедов має схожі погляди на майбутнє курсу гривні.

«На мій погляд, впродовж 2025 року ситуація на валютному ринку розгортатиметься на кшталт поточного року: цілком можливі періоди відносної курсової стабільності впереміж з періодами активних змін. Водночас головним орієнтиром, як і цьогоріч, буде закладений курс у бюджет на 2025 рік, тобто середньозважений курс може скласти 45 грн / $», — сказав віцепрезидент Асоціації українських банків.

За його словами, є низка об’єктивних економічних факторів, з урахуванням яких робилися такі прогнози. Це і очікуваний рівень зростання ВВП, рівень інфляції, обсяги міжнародної фінансової допомоги, міжнародна політика, спрямована на підтримку України у війні (включаючи дії / вчинки нового очільника Білого Дому).

«Водночас зміни на валютному ринку будуть повільними — без надмірних та неочікуваних стрибків. Адже очікується, що дія режиму «керованої гнучкості» триватиме і у 2025 році. Завдяки цьому режиму НБУ вдалося «заспокоїти» ринок, коли виникали обставини, що могли спровокувати неконтрольоване зростання курсових показників», — зазначив голова правління Глобус Банку.

Він також розповів, що через те, що режим «керованої гнучкості» фактично стабілізує ринок та вирівнює попит і пропозицію, припускається, що система валютного ринку навряд чи зазнає істотних змін. Інакше кажучи, валютні показники на міжбанку стануть основними для готівкового ринку.

«Власне гравці на готівковому ринку спираються саме на курси міжбанку, тобто розрив між безготівковим та готівковим курсами залишатиметься на рівні 0,3-0,5 грн. Але за певних обставин, наприклад, коли пропозиція превалюватиме над попитом на готівковому ринку, міжкурсова різниця може значно скоротитися. Ми на шляху поступової мінімізації різниці між курсами, однак у 2025 році скоріше за все збережеться «статус кво»: офіційний курс, курс міжбанку та курс готівкового ринку», — додав експерт.

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