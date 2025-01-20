Нардеп розповів, коли в Україні зростуть тарифи на електроенергію

В Україні тариф на електроенергію можуть змінити після завершення опалювального сезону 2024-2025 років. До травня поточного року ціни на електрику для споживачів залишатимуться на тому ж рівні

Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народу» Євген Пивоваров, пише finance.novyny.live.

За його словами, тариф на електричну енергію, що становить 4,32 грн за кВт/год, збережеться до травня 2025 року.

«Сьогодні ми маємо зафіксований тариф на рівні 4,32 грн за кВт. І цей тариф не буде змінюватися до кінця опалювального періоду. До травня місяця», — заявив нардеп.

Крім того, Пивоваров озвучив вартість атомної енергії, яка, за його словами, наразі є найнижчою.

«Якщо ми кажемо про собівартість атомної енергетики, то це понад 1,70 за Квт. І це найдешевша енергія, яка може бути. Саме тому енергетичний сектор України бере вектор на добудову АЕС», — додав він.

Цікаве по темі: Названо, хто з українців може отримати субсидію на оплату комуналки

Минулого року ціна на електроенергію зросла більш ніж на 63%. Згідно з постановою №632 від 31 травня 2024 року, з 1 червня вартість електрики для побутових споживачів була підвищена до 4,32 грн/кВт-год з попередніх 2,64 грн/кВт.

У Міністерстві енергетики зазначили, що підвищення тарифів було неминучим, оскільки було складно зберігати пільгову ціну 2,64 грн/кВт. Така вартість була занадто низькою та покривала лише третину реальної ціни електроенергії. Крім того, додаткові кошти були необхідні для відновлення зруйнованих енергетичних об’єктів.

Нагадаємо, що деякі українці можуть не платити за комунальні послуги. Окремі категорії українських пенсіонерів можуть бути повністю звільнені від сплати за житлово-комунальні послуги. Така пільга надається громадянам, які працювали у певних сферах та мають низький дохід.

Раніше ми писали, що в Україні зʼявилася єдина платформа комунальних послуг. Кабінет міністрів України запустив експериментальний проєкт Єдиної платформи житлово-комунальних послуг (ЖКП).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У НБУ розповіли, коли підвищаться тарифи на комунальні послуги

Де в Україні найбільше боржників за комуналку — Опендатабот

Деяким українцям дозволили платити лише частину комуналки: кому саме