В Україні здорожчало оформлення документів: нові ціни

Вартість оформлення різних видів документів для українців стала відчутно вищою

З понеділка, 7 жовтня, державне підприємство «Документ» підняло ціни на оформлення документів, повідомляє пресслужба.

Зокрема, змінилась вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах «Документ» на території України.

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Відтепер тариф на пакет сервісних послуг «Стандарт» становитиме:

Оформлення громадянам України паспортних документів — 650 грн (було 540 грн);

Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру — 1250 грн (було 1000 грн);

Обмін водійського посвідчення — 950 грн (було 800 грн);

Проставлення апостиля — 650 грн (було 450 грн);

Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу — 950 грн (було близько 836 грн).

Нагадаємо, вже незабаром для українців значно підвищать податкове навантаження. За розрахунками Національного банку України (НБУ) заплановане підвищення податків майже не вплине на інфляцію в країні, тобто ціни залишаться приблизно на тому ж рівні.

На основі ухваленого в першому читанні законопроєкту про підвищення податків в НБУ дійшли висновку, що більшість податкових ініціатив матимуть переважно близький до нейтрального вплив на ціни. Через підвищення податкового навантаження додаткові бюджетні ресурси повертатимуться в економіку. Відповідно це не створить додаткового значного тиску на попит та ціни.

Раніше ми писали, що підвищення податків в Україні відобразиться на інтернет-провайдерах, які своєю чергою можуть відчутно підняти ціни для клієнтів. Чимало провайдерів в Україні працюють за спрощеною системою оподаткування як фізичні особи-підприємці (ФОП), оскільки це суттєво зменшує витрати на бухгалтерію.

Нововведення щодо податків вимагають від провайдерів перейти на загальну систему оподаткування, що може підштовхнути відчутне зростання вартості послуг інтернет-зв’язку.

Також ми розповідали, скільки доведеться платити ФОПам після підвищення податків.

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