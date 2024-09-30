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Ввезення готівкової валюти в Україну сягнуло рекорду за останні 10 років

30.09.2024 17:40
Дарія Шуть
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Останній раз обсяги ввезеної в Україну готівкової валюти були вищі, ніж за більшу частину цього року, лише у 2014-му

Ввезення готівкової валюти в Україну сягнуло рекорду за останні 10 років

Фото: unsplash.com, freepik.com

Ввезення готівкової валюти в Україну за січень-вересень 2024 року становило $9,89 млрд, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Цей показник на 80,9% перевищує обсяги за аналогічний період минулого року і на 4,5% – загальний обсяг завезеної за 2023 рік валюти. Також це найвищий показник із 2014 року, коли ввезення готівкової валюти за рік становило $12,43 млрд.

У серпні українські банки ввезли $1,09 млрд в еквіваленті, що менше, ніж $1,31 млрд у липні, $1,33 млрд у червні та $1,18 млрд у травні.

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Згідно зі статистикою НБУ, на долари США і євро припало 77,5% і 22,5% усієї ввезеної готівкової валюти в серпні відповідно.

Водночас обсяги ввезених доларів знизились з $960,8 млн у липні до $840,8 млн у серпні. Тоді як ввезення євро падає другий місяць поспіль: з $348,7 млн у липні до $243,9 млн у серпні.

Зазначимо, з початку 2024 року долар за офіційним курсом подорожчав на 8,3%, або на 3,16 грн — до 41,1664 грн/$. А з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року в режим керованої гнучкості — на 12,6%, або на 4,60 грн.

Готівковий долар цього року подорожчав на близько 2,72 грн у купівлі — до 41,47 грн/$, і на близько 2,1 грн у продажу — до 41,52 грн/$.

Нагадаємо, НБУ з 10 вересня 2024 року вніс зміни до чинних валютних обмежень. З одного боку, Нацбанк пом’якшує низку обмежень, а з іншого — вживає заходів для протидії непродуктивному відпливу капіталу з України.

Серед напрямів, що зазнають змін: купівля та переказ іноземної валюти для покриття викидів діоксиду вуглецю.

Також ми писали, що українці продовжують нарощувати обсяги депозитних вкладів в банках — за останні місяці сума зросла на кілька десятків мільярдів гривень. Загальна сума депозитів українців у 62 банках ФГВФО сягнула 1,295 трлн грн.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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