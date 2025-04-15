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Як призначають пенсію звільненим із військової служби

15.04.2025 18:00
Микола Деркач
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Пенсійне забезпечення військовослужбовців регулюється спеціальним законом — «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Саме тому порядок нарахування пенсій таким категоріям громадян має низку особливостей

Як призначають пенсію звільненим із військової служби

Як призначають пенсію звільненим із військової служби Фото: instagram.com/zelenskiy_official, unsplash.com

За даними Пенсійного фонду України, колишні військовослужбовці можуть звертатися за призначенням пенсії через уповноважені підрозділи відповідних міністерств чи інших державних органів.

Якщо особа не подає повний пакет документів, допускається подання лише тих, що вже є в наявності, за умови, що їх достатньо для визначення права на пенсію. Якщо ж таких документів недостатньо — у виплаті можуть відмовити. У такому разі ПФУ повідомляє про необхідність дооформлення через відповідальну посадову особу. Додаткові документи слід подати не пізніше ніж за три місяці від дати подання заяви.

У випадках, коли додаткові документи впливають на розмір пенсії та дають підстави для її збільшення, виплату можуть здійснити за минулий період — але не більше ніж за 12 місяців.

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Які пенсії можуть отримати військовослужбовці

Згідно з українським законодавством, для військовослужбовців передбачено два основних види пенсій:

  • довічна пенсія за вислугу років;
  • пенсія по інвалідності.

У разі повторного прийняття на військову службу пенсійні виплати припиняються на період служби. Після повторного звільнення пенсія призначається з урахуванням загального стажу служби на момент останнього звільнення.

Нагадаємо, що у 2024 році Верховна Рада ухвалила закон №11407, який дозволяє військовослужбовцям самостійно вказувати, хто з родичів має право на отримання виплат у разі зникнення безвісти або потрапляння в полон.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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