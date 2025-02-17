Як зараховується стаж, набутий за кордоном

Торік в Україні набули чинності зміни до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які спростили процедуру врахування трудового стажу, здобутого за кордоном. Відтепер цей стаж може бути зарахований за певних умов

Зарахування можливе лише для роботи в країнах, з якими Україна має відповідні міжнародні угоди. Це означає, що періоди трудової діяльності за кордоном можуть бути враховані при призначенні пенсії, якщо між державами підписано договір про пенсійне забезпечення.

На сьогодні такі угоди укладені з обмеженим переліком країн, зокрема з Болгарією, Польщею, Іспанією, Литвою, Молдовою та деякими іншими. Водночас, наприклад, з Німеччиною аналогічного договору поки що немає.

У світі пенсійного забезпечення діють два види міжнародних угод: територіальні та пропорційні. У разі укладення територіального договору пенсійні виплати здійснює країна, в якій ви проживаєте, об’єднуючи трудовий стаж, набутий як в Україні, так і за кордоном.

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Водночас пропорційна угода працює за іншим принципом: кожна держава виплачує пенсію відповідно до періоду, відпрацьованого на її території. Проте варто пам’ятати, що враховується лише офіційний трудовий стаж — неформальна зайнятість не дає права на пенсійні виплати, навіть якщо між країнами існує відповідна угода.

Нагадаємо, що кому з українців не проведуть індексацію пенсій. У березні в Україні відбудеться масштабна індексація пенсій, однак не всі пенсіонери відчують збільшення виплат. Деякі категорії громадян можуть не отримати надбавку або ж її розмір буде непомітним.

Раніше ми писали, які умови виходу на пенсію для багатодітних матерів. Багатодітні матері можуть стикнутися з труднощами при оформленні пенсії, особливо якщо частина їхнього трудового стажу не врахована. Це нерідко трапляється у випадках, коли жінка певний період працювала за кордоном.

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Джерело: 24 Канал.