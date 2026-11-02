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Один магніт — 16 форм: вчені навчили робота перевтілюватися

02.11.2026 10:40
Микола Деркач

Дослідники навчили м’якого робота складатися та розгортатися без дотику. Для перемикання між 16 стійкими формами йому достатньо одного вбудованого магніту та керованого зовнішнього магнітного поля

Один магніт — 16 форм: вчені навчили робота перевтілюватися

Фото: chatgpt.com

Про це повідомив Принстонський університет 30 жовтня. Дослідження опублікували в журналі PNAS.

Як працює робот-оригамі

Конструкція нагадує порожнистий циліндр із чотирьох секцій, створених за принципом оригамі. Кожна може стискатися або розгортатися. Поєднання цих положень дає 16 конфігурацій.

Раніше для керування розміщували магніти між секціями. Тепер достатньо одного на кінці конструкції: точно спрямовані магнітні імпульси змушують потрібні частини складатися в заданій послідовності.

Система також дозволяє повернути робота до початкової форми, незалежно від попереднього положення. Це своєрідне «скидання налаштувань», після якого можна задати нову конфігурацію.

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Форма замість електронної пам’яті

Складені секції утримують своє положення. Їхні стани можна трактувати як нулі й одиниці: інформація зберігатиметься безпосередньо в геометрії конструкції.

Дослідники також розглядають доставку ліків усередині організму. Проте нинішній прототип завеликий для пересування судинами — його ще потрібно мініатюризувати.

Що означає «один магніт»

Робот не працює без джерела енергії: керування забезпечує зовнішнє обладнання, яке створює магнітне поле. Перевага підходу — можливість винести енергетичну систему за межі самого пристрою.

Редакція PSM звертає увагу, що найцікавіше тут — поєднання керованої зміни форми та зберігання інформації в одній конструкції. Для українських розробників робототехніки це може бути цікавим напрямом досліджень компактних механізмів. Практичну цінність визначатимуть точність керування, довговічність і можливість зменшити пристрій разом з обладнанням, необхідним для його роботи.

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Рубрики: СвітНовиниТехнологіїНаука
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