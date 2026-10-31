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«Нескінченний принтер» для золота: чому про це говорять прихильники Біткоїна

31.10.2026 13:00
Микола Деркач

Стартап у США заявив, що може отримувати золото з ртуті завдяки термоядерній реакції. Ідею охрестили «нескінченним принтером», однак масове виробництво поки далеке. Збільшення запасів золота може змінити дискусію про Біткоїн як актив із фіксованою емісією


«Нескінченний принтер» для золота: чому про це говорять прихильники Біткоїна

Фото: ChatGPT

Як ртуть може перетворитися на золото

Marathon Fusion описує ядерну трансмутацію: нейтрони від реакції дейтерію й тритію взаємодіють із ртуттю-198. Вона стає радіоактивним ізотопом, який згодом розпадається на стабільне золото-197.

Стартап повідомляє про лабораторне отримання золота, але його кількість мікроскопічна і точно не оприлюднена. Компанія сподівається перейти до виробництва міліграмів у 2027 році. Поки що це план, а не підтверджена можливість випускати метал у комерційних обсягах.

Масове виробництво поки лише в прогнозах

У науковій роботі моделюють, що термоядерна установка потужністю один гігават теплової енергії могла б виробляти близько двох тонн золота на рік. Для порівняння, у 2025 році шахти світу видобули 3672 тонни. Такий обсяг не змінив би ринок миттєво, а сам прогноз залежить від появи реакторів, яких поки немає.

CERN також перетворював свинець на золото, але не для виробництва металу. У 2015–2018 роках на Великому адронному колайдері утворилося близько 29 піктограм золотих ядер. Вони існували частки секунди й руйнувалися під час зіткнень.

До економічної моделі залишаються запитання. Золото з процесу буде радіоактивним і потребуватиме зберігання понад десятиліття. Дослідникам ще треба перевірити матеріали, циркуляцію ртуті та вилучення металу. Також немає оцінки вартості запуску й роботи реакторів.

Чи посилить це позиції Біткоїна

Якщо золото колись можна буде дешево виробляти у великих обсягах, додаткова пропозиція може тиснути на його ціну. Тоді помітнішим може стати аргумент про обмежену кількість Біткоїна: протокол обмежує емісію 21 мільйоном монет, тоді як запаси золота можна буде поповнювати.

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Та це лише довгостроковий сценарій. Перші термоядерні електростанції можуть з’явитися не раніше ніж за десятиліття, а комерційна доцільність процесу не доведена. Тож заява стартапу не означає швидкого падіння ціни на золото чи автоматичного подорожчання Біткоїна.

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Джерело: Cointelegraph.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовиниТехнології
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