«Нескінченний принтер» для золота: чому про це говорять прихильники Біткоїна

Стартап у США заявив, що може отримувати золото з ртуті завдяки термоядерній реакції. Ідею охрестили «нескінченним принтером», однак масове виробництво поки далеке. Збільшення запасів золота може змінити дискусію про Біткоїн як актив із фіксованою емісією





Як ртуть може перетворитися на золото

Marathon Fusion описує ядерну трансмутацію: нейтрони від реакції дейтерію й тритію взаємодіють із ртуттю-198. Вона стає радіоактивним ізотопом, який згодом розпадається на стабільне золото-197.

Стартап повідомляє про лабораторне отримання золота, але його кількість мікроскопічна і точно не оприлюднена. Компанія сподівається перейти до виробництва міліграмів у 2027 році. Поки що це план, а не підтверджена можливість випускати метал у комерційних обсягах.

Масове виробництво поки лише в прогнозах

У науковій роботі моделюють, що термоядерна установка потужністю один гігават теплової енергії могла б виробляти близько двох тонн золота на рік. Для порівняння, у 2025 році шахти світу видобули 3672 тонни. Такий обсяг не змінив би ринок миттєво, а сам прогноз залежить від появи реакторів, яких поки немає.

CERN також перетворював свинець на золото, але не для виробництва металу. У 2015–2018 роках на Великому адронному колайдері утворилося близько 29 піктограм золотих ядер. Вони існували частки секунди й руйнувалися під час зіткнень.

До економічної моделі залишаються запитання. Золото з процесу буде радіоактивним і потребуватиме зберігання понад десятиліття. Дослідникам ще треба перевірити матеріали, циркуляцію ртуті та вилучення металу. Також немає оцінки вартості запуску й роботи реакторів.

Чи посилить це позиції Біткоїна

Якщо золото колись можна буде дешево виробляти у великих обсягах, додаткова пропозиція може тиснути на його ціну. Тоді помітнішим може стати аргумент про обмежену кількість Біткоїна: протокол обмежує емісію 21 мільйоном монет, тоді як запаси золота можна буде поповнювати.

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Та це лише довгостроковий сценарій. Перші термоядерні електростанції можуть з’явитися не раніше ніж за десятиліття, а комерційна доцільність процесу не доведена. Тож заява стартапу не означає швидкого падіння ціни на золото чи автоматичного подорожчання Біткоїна.

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Джерело: Cointelegraph.