В Україні різко подорожчало пальне: чого очікувати далі

Конфлікт між Іраном та Ізраїлем штовхнув вгору ціни на нафту й газ. Попри сигнали про можливе припинення бойових дій, ринки залишаються нестабільними. Газ у Європі дорожчає, а разом із ним — і в Україні

Оптові ціни на пальне вже зросли, і багато АЗС почали оновлювати цінники. Бензин і дизель можуть подорожчати ще на 5 гривень за літр. Це потягне за собою зростання вартості перевезень і товарів у магазинах. Видання «Мінфін» поговорило з експертами та розібралося чого очікувати далі.

Світові ціни на нафту різко зросли через ескалацію конфлікту на Близькому Сході. 13 червня Brent подорожчала на 7%, а 16 червня – спочатку зросла на $4, але згодом знизилась на понад $2 через заяви Ірану про готовність до миру.

Втім, обміни ударами між Ізраїлем та Іраном тривають, і ринок нервує через можливі перебої поставок, зокрема через Ормузьку протоку, через яку йде 20% світових нафтових обсягів. Іран експортує понад 2 млн барелів нафти на добу, головним чином до Китаю, і будь-які збої можуть вплинути на ціни та логістику.

Аналітики зазначають, що нинішнє зростання — ситуативне. Попит на нафту слабшає, а США навіть знизили прогнози щодо споживання й ціни на 2026 рік (Brent — до $59). До кінця цього року очікується середня ціна $61 за барель.

Втім, у разі загострення ситуації в регіоні, ціна Brent може сягнути $90–120 за барель, прогнозують у Deutsche Bank та Інституті стратегічних досліджень.

Ріст цін на нафту відчутно впливає на вартість пального, зокрема в Україні. За даними enkorr, з 9 до 13 червня бензин у Європі подорожчав на $42/т, дизель — на $55/т. В Україні, за даними «А-95», оптові ціни на бензин зросли на 2,13 грн/л (до 49,28 грн), на дизель — на 4,32 грн/л (до 47,18 грн), на газ — на 60 коп./л (до 28,06 грн).

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Оптовики підвищують ціни з випередженням: зростання європейських котирувань покриває не все здорожчання в Україні. Експерти звертають увагу на аномально швидку реакцію ринку — зазвичай ціни на заправках змінюються із затримкою. Ймовірно, продавці хочуть заробити на сезонному попиті.

У роздробі ціни зростають повільніше: бензин подорожчав у середньому на 1,69 грн/л (до 56,28 грн), дизель — на 57 коп./л (до 53,06 грн), газ навіть подешевшав на 10 коп./л (до 34,16 грн).

Динаміка на АЗС різна. OKKO, WOG і SOCAR підняли бензин на 2 грн, дизель — на 1 грн. У «Авантаж» і VostokGaz бензин додав 3 грн. У «Укрнафти» — +2,5 грн на бензин. Водночас «УкрПетроль» і «Катрал» знизили ціни на дизель та газ.

За прогнозами, здорожчання триватиме. За словами Дмитра Леушкіна, ціна літра бензину чи дизеля може зрости ще на 5 грн і перетнути позначку у 60 грн на преміальних заправках. Аналітик Андрій Шевчишин додає: кожні $5 до ціни Brent — це ще +1 грн на літрі пального. Також ціни залежать від валютного курсу: +1 грн до долара = +50–60 коп. на літрі.

Тиск на ціни

Зростання цін на бензин, дизель і газ позначається на вартості доставки, а отже — на цінниках майже всіх товарів. У харчах логістика займає до 5% собівартості, у будматеріалах — до 10%. Якщо дизель здорожчає на 5 грн/л, вартість доставки зросте на 1–2%, але перевізники часто піднімають тарифи з запасом.

Поки що стримує ситуацію дешевий зріджений газ, який активно використовують у вантажоперевезеннях. Але вже фіксується його подорожчання на оптовому ринку.

Найвразливіша галузь — аграрна. У собівартості зернових дизпаливо займає до 20%. Це може спричинити подорожчання борошна, кормів, м’яса та хліба.

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