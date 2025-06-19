16 мільярдів паролів Apple, Facebook, Google та інших сервісів злиті у мережу

Дослідники щойно підтвердили, ймовірно, найбільший витік даних в історії: майже 16 мільярдів облікових записів, включно з паролями, потрапили у відкритий доступ

Про це йдеться у матеріалів Forbes.

Компрометація паролів — не жарт. Вона призводить до зламу облікових записів, а це, своєю чергою, — до зламу всього, що вам дороге у світі цифрових технологій. Саме тому Google закликає своїх користувачів переходити з паролів на більш надійні ключі доступ, наприклад, біометрію. Саме тому ФБР попереджає: не переходьте за посиланнями в SMS-повідомленнях. Саме тому викрадені паролі продаються на даркнеті. І саме тому новий витік викликає серйозне занепокоєння.

Як повідомляє Віліус Петкаускас із Cybernews, чия команда розслідує цей витік, було виявлено 30 окремих баз даних, кожна з яких містить від десятків мільйонів до понад 3,5 млрд записів. Загалом, за підтвердженням Петкаускаса, кількість скомпрометованих записів досягла 16 мільярдів.

Уявіть лише масштаб. Ці масиви логінів і паролів вважаються найбільшим витоком такого типу за всю історію.

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Більшість даних містяться у надмасивних базах, що включають мільярди облікових записів із соцмереж, VPN-сервісів, порталів для розробників і акаунтів усіх провідних компаній. За словами джерел, раніше ці бази у витоках не фігурували — це нові дані. Єдиний виняток — 184 мільйони паролів, про витік яких стало відомо 23 травня цього року.

«Це не просто витік — це план масового зловживання, — заявили дослідники. І вони мають рацію. Ці облікові дані є відправною точкою для фішингових атак і захоплення облікових записів. — Це не повторне використання старих зламів, — це свіжа інформація, яку можна використовувати як зброю у великих масштабах».

Більшість записів структуровані у форматі: URL → логін → пароль. За словами дослідників, ці дані відкривають доступ майже до будь-якого онлайн-сервісу, який ви можете уявити: від Apple, Facebook і Google до GitHub, Telegram і навіть урядових платформ.

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