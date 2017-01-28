ТОП-5 новостей недели: доступные кредиты и новый Приват24

PaySpace Magazine по традиции предлагает вспомнить ключевые события недели и поделиться своим мнением

Украинцы не умеют защищать свои платёжные карты

По итогам 2016 года преступники украли с карт украинцев в 4 раза больше денег, чем в 2015 году.

Это говорит о том, что мошенники продолжают совершенствовать свои приемы, а финансовая грамотность наших соотечественников все еще остается на низком уровне. Какой способ мошенничества чаще всего используют для незаконного доступа к средствам – читайте в материале.

Кредиты станут дешевле

Ставки по кредитам будут снижаться – такими прогнозами поделились украинские банкиры. К концу года ставка по кредиту может сократиться на 3-4% — до 15-17% годовых. Однако вместе с тем продолжат сокращаться и ставки по депозитам. Если инфляцию удастся удерживать в пределах 10%, то вклад в банке принесет вам не более 14%.

Украину ждет еще один Приват24?

Экс-руководство ПриватБанка создает IT-компанию. Организация под названием Fintech Band будет заниматься предоставлением ИТ-услуг украинским и зарубежным банкам. Компания будет предлагать решения в таких сферах, как процессинг, CRM-системы, кредитные карты, интернет-банкинг и т.д. Организаторы проекта надеются, что в результате в украинских финучреждениях появятся новые интересные функции.

Новый город и новый CEO для Uber

Спустя всего полгода после запуска в Киеве, Uber едет дальше. В течение следующих нескольких дней такси ожидает запуска в Одессе. Uber уже проводит набор водителей для сотрудничества. Кроме того, в пятницу стало известно, что директор украинского подразделения Uber, Аркадий Вершебенюк, уступил свой пост Алексею Стахову, региональному менеджеру компании по СНГ.

PayPal не идет в Украину

В отличие от Uber, PayPal пока не настроен развивать бизнес на украинском рынке. Чтобы привлечь электронную платежную систему PayPal, стране необходим высокий рейтинг, которого, к сожалению, у нас пока нет. Об этом сообщила Валерия Гонтарева.

На прошлой неделе мы обсуждали электронный билет и Bitcoin в банкоматах. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей!

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