ТОП-5 новостей недели: первый мобильный банк в Украине и уникальный сервис от Укрпочты

Предлагаем вам вспомнить самые интересные события прошлой недели и высказать свое мнение по ним

Первый полностью мобильный банк в Украине

Дмитрий Дубилет, бывший IT-директор ПриватБанка, анонсировал запуск первого в Украине мобильного банка. Новый мобильный банк будет работать под брендом iBox Bank и планирует предоставлять кредитные лимиты до 100 тыс грн с льготным периодом до 2 месяцев. У банка не будет отделений, поэтому новый сервис станет первым в Украине mobile-only банком.

В Киеве прошла крупнейшая IT-конференция iForum 2017

25 мая в столичном Международном Выставочном Центре прошла одна из крупнейших конференций в Украине, посвященных интернет-технологиям и бизнесу в сети — iForum 2017. Мероприятие собрало около 9200 посетителей. Больше 100 докладчиков обсудили стартапы, интернет-бизнес, рекламу и продвижение, интернет-технологии, образование будущего, киберспорт и ряд других тем в рамках 5 потоков. С основными темами обсуждения вы можете ознакомиться в текстовой трансляции конференции. А здесь доступен фоторепортаж с мероприятия.

Мошенники активизировались в Украине

Украинцам массово отправляют SMS о блокировке карт. Об этом предупреждают сотрудники служб безопасности банков. В сообщении указан номер телефона, якобы для обратной связи с банком. Однако позвонив по этому номеру, вкладчики рискуют стать жертвами мошенников.

Новый уникальный сервис от Укрпочты

Укрпочта запустила новую для Украины услугу по переводу денег. Новый сервис «С карты на дом» позволит перевести деньги с банковской карточки отправителя и доставить получателю наличные. Доставка на дом доступна для любого населенного пункта Украины и будет занимать до двух рабочих дней. Возможно также оформление срочного перевода с получением наличных в отделении в течение 15 минут.

Украинцы переходят на безналичные платежи

По результатам первого квартала 2017 украинцы стали чаще использовать свои банковские карты для оплаты товаров и услуг. За январь — март доля безналичных платежей с использованием платежных карт выросла до 38.4%, на три процентных пункта по сравнению с началом года. Всего в первом квартале с помощью карт украинских банков было совершено 679 млн. операций на сумму 426 млрд грн.

Напомним, на прошлой неделе мы обсуждали новые санкции и безопасность в один клик. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей!

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