АРМА отримало активи банку-банкрута на 1 млрд грн

Прокурори передали до Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) активи банку на майже 1 млрд грн

В управління АРМА за клопотаннями Офісу генерального прокурора передали 39 об’єктів нерухомого майна одного з банків, які були протиправно відчужені.

Орієнтовна вартість цих активів становить майже 1 млрд грн. Серед переданого:

вісім об’єктів нерухомого майна, переоформлені на третіх осіб через підроблені документи нібито для отримання фінансового інструменту у статутний капітал банку;

31 об’єкт, куплений шістьма юридичними особами за кошти, протиправно надані банком у вигляді кредитів, які наразі не повернуті.

У рамках кримінального провадження з’ясовують обставини зловживання посадовцями банку службовим становищем.

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«Оборудка була організована під виглядом залучення коштів російського походження на майже 12 млн євро до капіталу банку як так званий фінансовий інструмент. При цьому відбулося фактичне кредитування банком контрагентів, які мають зв’язок з акціонером установи», — уточнили в Державному бюро розслідувань.

Нерухомість була виведена з власності банку напередодні визнання установи неплатоспроможною та початку процедури її ліквідації.

Офіс генпрокурора та ДБР не називають банк, але обставини вказують на збанкрутілий Мегабанк. У березні 2023 року Фонд гарантування повідомив, що найбільш ліквідну нерухомість банку намагаються перереєструвати на сторонню особу, після чого ці активи було заарештовано.

Мегабанк працював на фінансовому ринку України близько 32 років. Найбільшими акціонерами були Віктор Суботін (60,74%), Європейський банк реконструкції та розвитку (11,29%), уряд Німеччини (11,29%), Максим Єфімов (9,82%).

Нагадаємо, доходи банків, які працюють в Україні, значно зросли за січень-серпень 2024, якщо порівнювати з показниками минулого року. У нашому матеріалі ми детально розглянули, хто з банків заробив найбільше, хто найменше, і розглянемо тенденції галузі.

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