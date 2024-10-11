close-btn
PaySpaceMagazine

АРМА отримало активи банку-банкрута на 1 млрд грн

11.10.2024 20:30
Дарія Шуть
Читати росiйською

Прокурори передали до Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) активи банку на майже 1 млрд грн

АРМА отримало активи банку-банкрута на 1 млрд грн

Фото: bank.gov.ua

В управління АРМА за клопотаннями Офісу генерального прокурора передали 39 об’єктів нерухомого майна одного з банків, які були протиправно відчужені.

Орієнтовна вартість цих активів становить майже 1 млрд грн. Серед переданого:

  • вісім об’єктів нерухомого майна, переоформлені на третіх осіб через підроблені документи нібито для отримання фінансового інструменту у статутний капітал банку;
  • 31 об’єкт, куплений шістьма юридичними особами за кошти, протиправно надані банком у вигляді кредитів, які наразі не повернуті.

У рамках кримінального провадження з’ясовують обставини зловживання посадовцями банку службовим становищем.

Читайте також: Український державний банк став найкращим роботодавцем України

«Оборудка була організована під виглядом залучення коштів російського походження на майже 12 млн євро до капіталу банку як так званий фінансовий інструмент. При цьому відбулося фактичне кредитування банком контрагентів, які мають зв’язок з акціонером установи», — уточнили в Державному бюро розслідувань.

Нерухомість була виведена з власності банку напередодні визнання установи неплатоспроможною та початку процедури її ліквідації.

Офіс генпрокурора та ДБР не називають банк, але обставини вказують на збанкрутілий Мегабанк. У березні 2023 року Фонд гарантування повідомив, що найбільш ліквідну нерухомість банку намагаються перереєструвати на сторонню особу, після чого ці активи було заарештовано.

Мегабанк працював на фінансовому ринку України близько 32 років. Найбільшими акціонерами були Віктор Суботін (60,74%), Європейський банк реконструкції та розвитку (11,29%), уряд Німеччини (11,29%), Максим Єфімов (9,82%).

Нагадаємо, доходи банків, які працюють в Україні, значно зросли за січень-серпень 2024, якщо порівнювати з показниками минулого року. У нашому матеріалі ми детально розглянули, хто з банків заробив найбільше, хто найменше, і розглянемо тенденції галузі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Укрексімбанк фінансуватиме енергосервісні компанії

Наглядова рада ПриватБанку обрала нового голову правління

НБУ представив план створення банків фінансової інклюзії

Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Скільки заробили банки України від початку 2024 року — аналітика 11.10.2024

Скільки заробили банки України від початку 2024 року — аналітика
Mastercard та Citi обʼєдналися для трансформації міжнародних платежів 11.10.2024

Mastercard та Citi обʼєдналися для трансформації міжнародних платежів
Укрексімбанк фінансуватиме енергосервісні компанії 09.10.2024

Укрексімбанк фінансуватиме енергосервісні компанії
НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП 09.10.2024

НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП
Наглядова рада ПриватБанку обрала нового голову правління 09.10.2024

Наглядова рада ПриватБанку обрала нового голову правління
Які послуги найчастіше оплачують українці через «Термінал» ПриватБанку 07.10.2024

Які послуги найчастіше оплачують українці через «Термінал» ПриватБанку
Вибір редакції
Всі
Скільки заробили банки України від початку 2024 року — аналітика
ТОП статей 11.10.2024

Скільки заробили банки України від початку 2024 року — аналітика

 «Підтримка українського бізнесу та стартапів — один із пріоритетів Google в Україні»: інтерв’ю із координатором Startup програм Орестом Бавдою
ТОП статей 10.10.2024

«Підтримка українського бізнесу та стартапів — один із пріоритетів Google в Україні»: інтерв’ю із координатором Startup програм Орестом Бавдою
Останні новини
Сьогодні  20:30

АРМА отримало активи банку-банкрута на 1 млрд грн

 Сьогодні  20:00

Железняк пояснив, як українці по-новому будуть платити військовий збір

 Сьогодні  19:30

Як змінилась кількість фінкомпаній на ринку за місяць — НБУ

 Сьогодні  19:00

ШІ-стартап з українським корінням залучив $3 млн інвестицій

 Сьогодні  18:30

Нацбанк презентував нову памʼятну монету

 Сьогодні  18:00

Скільки отримає бюджет у 2024 році завдяки підвищенню податків — Гетманцев

 Сьогодні  17:30

4 криптовалюти, на які варто звернути увагу у жовтні

 Всі новини
credit link image