Український державний банк став найкращим роботодавцем України

ПриватБанк визнаний лідером рейтингу найкращих роботодавців України NV і Odgers Berndtson Ukraine

Про це повідомляє пресслужба банку у своєму Telegram-каналі.

ПриватБанк увійшов до ТОП-50 «Найкращих роботодавців України» за 2024 рік за версією NV та Odgers Berndtson Ukraine. Результати рейтингу були оголошені 2 жовтня на форумі NV «Бізнес та війна».

Крім того, ПриватБанк зайняв перше місце серед роботодавців банківського сектору в номінації «Підтримка ветеранів та їхніх родин».

Рейтинг найкращих роботодавців є спільною ініціативою NV та Odgers Berndtson, міжнародної компанії, що спеціалізується на пошуку та оцінці керівників найвищого рівня. Цей рейтинг показує, які компанії в Україні роблять особливий внесок у підтримку своїх працівників під час війни.

Цікаве по темі: ПриватБанк продав 245 заправок, які контролював Коломойський

Оцінювання роботодавців проводилося за трьома ключовими критеріями: підтримка ветеранів і їхніх сімей, мотиваційні програми для персоналу, а також заходи щодо забезпечення добробуту співробітників.

Нагадаємо, що ПриватБанк, WOG і Visa запартнерились для підтримки бізнесу. Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та малого і середнього бізнесу, анонсував перший партнерський проєкт підтримки МСБ, започаткований ПриватБанком, WOG та Visa. У рамках програми учасниками стануть бізнес-клієнти банку та підприємці, які відкриють нову цифрову картку Visa Business GO.

Раніше ми писали, що ПриватБанк та Ощадбанк надаватимуть гранти українським підприємцям. Ощадбанк та ПриватБанк стали партнером нової програми «Підтримка та відновлення Криворізького району. Гранти для малого бізнесу». Метою цієї ініціативи є покращення доступу мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) до банківського фінансування. Програма спрямована на зміцнення стійкості бізнесу, створення нових робочих місць, розширення виробничих можливостей та поліпшення послуг.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ПриватБанк збільшив фінансування технокомпанії Грін Кул до 4,5 млн євро

ПриватБанк розширив перелік країн для безплатної доставки карток

ЄБРР та ПриватБанк підписали угоду на 400 млн євро