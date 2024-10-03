close-btn
PaySpaceMagazine

Український державний банк став найкращим роботодавцем України

03.10.2024 12:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

ПриватБанк визнаний лідером рейтингу найкращих роботодавців України NV і Odgers Berndtson Ukraine

Український державний банк став найкращим роботодавцем України

Український державний банк став найкращим роботодавцем України Фото: freepik.com

Про це повідомляє пресслужба банку у своєму Telegram-каналі.

ПриватБанк увійшов до ТОП-50 «Найкращих роботодавців України» за 2024 рік за версією NV та Odgers Berndtson Ukraine. Результати рейтингу були оголошені 2 жовтня на форумі NV «Бізнес та війна».

Крім того, ПриватБанк зайняв перше місце серед роботодавців банківського сектору в номінації «Підтримка ветеранів та їхніх родин».

Рейтинг найкращих роботодавців є спільною ініціативою NV та Odgers Berndtson, міжнародної компанії, що спеціалізується на пошуку та оцінці керівників найвищого рівня. Цей рейтинг показує, які компанії в Україні роблять особливий внесок у підтримку своїх працівників під час війни.

Цікаве по темі: ПриватБанк продав 245 заправок, які контролював Коломойський

Оцінювання роботодавців проводилося за трьома ключовими критеріями: підтримка ветеранів і їхніх сімей, мотиваційні програми для персоналу, а також заходи щодо забезпечення добробуту співробітників.

Нагадаємо, що ПриватБанк, WOG і Visa запартнерились для підтримки бізнесу. Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та малого і середнього бізнесу, анонсував перший партнерський проєкт підтримки МСБ, започаткований ПриватБанком, WOG та Visa. У рамках програми учасниками стануть бізнес-клієнти банку та підприємці, які відкриють нову цифрову картку Visa Business GO.

Раніше ми писали, що ПриватБанк та Ощадбанк надаватимуть гранти українським підприємцям. Ощадбанк та ПриватБанк стали партнером нової програми «Підтримка та відновлення Криворізького району. Гранти для малого бізнесу». Метою цієї ініціативи є покращення доступу мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) до банківського фінансування. Програма спрямована на зміцнення стійкості бізнесу, створення нових робочих місць, розширення виробничих можливостей та поліпшення послуг.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ПриватБанк збільшив фінансування технокомпанії Грін Кул до 4,5 млн євро

ПриватБанк розширив перелік країн для безплатної доставки карток

ЄБРР та ПриватБанк підписали угоду на 400 млн євро

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанк
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
ПриватБанк, WOG і Visa запартнерились для підтримки бізнесу 02.10.2024

ПриватБанк, WOG і Visa запартнерились для підтримки бізнесу
ПриватБанк та Ощадбанк надаватимуть гранти українським підприємцям: деталі 02.10.2024

ПриватБанк та Ощадбанк надаватимуть гранти українським підприємцям: деталі
У Приват24 з'явився сервіс відеоконсультацій жестовою мовою 30.09.2024

У Приват24 з'явився сервіс відеоконсультацій жестовою мовою
ПриватБанк продав 245 заправок, які контролював Коломойський 30.09.2024

ПриватБанк продав 245 заправок, які контролював Коломойський
ПриватБанк збільшив фінансування технокомпанії Грін Кул до 4,5 млн євро 24.09.2024

ПриватБанк збільшив фінансування технокомпанії Грін Кул до 4,5 млн євро
ПриватБанк розширив перелік країн для безплатної доставки карток 19.09.2024

ПриватБанк розширив перелік країн для безплатної доставки карток
Вибір редакції
Всі
Робота в умовах війни та плани розвитку: репортаж з пресконференції з нагоди 20-річчя JYSK в Україні
ТОП статей 03.10.2024

Робота в умовах війни та плани розвитку: репортаж з пресконференції з нагоди 20-річчя JYSK в Україні

 Репортаж із IT Arena 2024: Підсумки стартап-змагань та перспективи українських інновацій
ТОП статей 02.10.2024

Репортаж із IT Arena 2024: Підсумки стартап-змагань та перспективи українських інновацій
Останні новини
Сьогодні  12:20

Український державний банк став найкращим роботодавцем України

 Сьогодні  11:40

Мінекономіки та Visa співпрацюватимуть задля цифровізації бізнесу

 Сьогодні  11:00

В Україні з'являться повістки з QR-кодом: що відомо

 Сьогодні  10:20

Робота в умовах війни та плани розвитку: репортаж з пресконференції з нагоди 20-річчя JYSK в Україні

 Сьогодні  9:40

НБУ назначив начальника Управління моніторингу пов’язаних осіб

 02.10.2024  19:40

Mastercard створить єдиний хаб для керування підписками

 02.10.2024  19:00

NASA планує вирощувати на Місяці будинки з грибів і водоростей

 Всі новини
credit link image