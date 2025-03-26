4 причини, чому ралі Біткоїна зупинилося на позначці $89 000

Початок робочого тижня був досить позитивним для Біткоїна, оскільки його ціна підскочила на кілька тисяч після стагнації на вихідних і досягла багатотижневого піку трохи нижче $89 000

Однак в цей момент він зіткнувся з негайним опором і був відкинутий до позначки $88 000 на момент написання.

Індекс відносної сили (RSI) BTC, який вимірює швидкість і зміну цінових рухів, увійшов в зону перекупленості вище 70. Таке стрімке зростання зазвичай означає, що актив досяг локального максимуму і може рухатися до корекції.

Криптоаналітик Алі Мартінес пояснив, що відбувалося з Біткоїном останні шість разів, коли він потрапляв у стан перекупленості. Кожного разу Біткоїн зазнавав значного падіння.

Другий технічний індикатор — це TD Sequential. Він свого роду доповнює RSI, оскільки також показує, чи досягли покупці або продавці виснаження ринку. У випадку з Біткоїном він вказує на короткострокову вершину після нещодавнього ралі до $89 000.

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Останньою потенційною причиною з технічної точки зору був опір, який сформувався в районі позначки $89 000. Він був створений, коли 50-денна ковзаюча середня і спадний тренд від ATH зійшлися, і став великою перешкодою на шляху потенційного руху BTC до $90 000 і $100 000, вважає Мартінес.

Великі власники біткоїнів, яких зазвичай називають «китами», скористалися можливістю отримати певний прибуток на тлі зростання BTC. Вони позбулися понад 20 000 BTC, що оцінюється приблизно в $1,8 млрд за цінами з локального піку.

До цього кити активно накопичували кошти протягом останнього місяця, коли ціна BTC впала, але, можливо, змінили свою стратегію, принаймні, на короткострокову перспективу.

Також однією з причин може бути Mt Gox. Гаманці, пов’язані з невдалою біржею, перевели BTC на суму $1 млрд. Такі перекази зазвичай відлякують ринок і призводять до короткочасних корекцій.

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Джерело: CryptoPotato.