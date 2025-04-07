Біткоїн впав нижче $80 000: чого очікувати далі

Прогнози щодо ціни Біткоїна (BTC) розходяться з прогнозами щодо акцій. Поки що Біткоїн демонструє стійкість до падіння ринку через торгові тарифи США — трейдери очікують, що це продовжиться і далі

Дані Cointelegraph Markets Pro і TradingView показали, що BTC/USD опустився нижче $80 000 6 квітня, що на 3% менше, ніж на початку минулого тижня.

У проміжні дні спостерігалося кілька спалахів волатильності, оскільки торгові тарифи США і побоювання щодо рецесії призвели до значних втрат у ризикових активах.

Зокрема, американські акції зазнали значних втрат: індекси S&P 500 та Nasdaq Composite завершили торгову сесію 4 квітня з падінням майже на 6%.

«Оголошення Трампа про тарифи знищило вартість фондового ринку на $8,2 трлн — більше, ніж було втрачено за найгірший тиждень фінансової кризи 2008 року», — підсумував автор і фінансовий оглядач Хольгер Чепіц.

Погане закриття змусило декого замислитися над тим, як розпочнеться цей тиждень, а в соціальних мережах з’явилися порівняння з обвалом «чорного понеділка» 1987 року.

Ведучий програми «Шалені гроші» на CNBC Джим Крамер вже попереджав про сценарій 1987 року, але згодом пояснив, що механізми контролю у вигляді ринкових вимикачів «можуть сповільнити події».

У Біткоїн-колах також з’явилися сміливі прогнози щодо того, як ринки будуть поводитися в короткостроковій перспективі.

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Макс Кайзер, популярний, але суперечливий прихильник Біткоїна, навіть спрогнозував, що BTC досягне гігантської позначки в $220 000 до кінця місяця.

«Мега-крах у стилі 1987 року підштовхне Біткоїн до $220 000 цього місяця, оскільки трильйони багатіїв шукатимуть притулку у Біткоїні», — написав він.

Серед трейдерів розбіжність у настроях щодо Біткоїна та акцій ставала все більш очевидною.

Після тарифного шоку, багато хто стверджував, що найближчими днями ціна BTC може навіть помітно зрости.

«Волатильність $BTC стає все нижчою і нижчою, в той час як $VIX (індекс волатильності) на фондовому ринку закрився на найвищому рівні з часів краху COVID у 2020 році, — визнав популярний трейдер Daan Crypto Trades у своєму останньому аналізі. — Це досить нечувано, і я впевнений, що великий рух криптовалют відбудеться. Буде це зростання чи падіння, залежить від того, чи зможуть акції досягти дна на початку цього тижня».

Інший трейдер Кас Аббе припустив, що нещодавній мінімум BTC на рівні $76 000 може виявитися класичним фальшивим пробоєм.

«Це нічим не відрізняється від демпінгу після ETF і краху в серпні 2024 року, — сказав він. — Я чекаю тижневого відновлення на рівні $92 000, щоб підтвердити висхідний тренд».

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $75 003. За 24 години ціна впала на 9,82%, а за тиждень — 8,56%.

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Джерело: CoinTelegraph.