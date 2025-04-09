Криптовалютний крах: Біткоїн впав нижче $75 000 на тлі мит Трампа

Біткоїн впав нижче $75 000, оскільки глобальні тарифи президента США Дональда Трампа викликали паніку на ринку, а аналітики очікують подальшого падіння на тлі ескалації торгової напруженості

Біткоїн та інші основні криптовалюти зазнали різкого падіння після того, як набули чинності глобальні тарифи Трампа. Реакція ринку віддзеркалює ширші фінансові потрясіння: як традиційні, так і криптовалютні ринки зазнали значних втрат на тлі ескалації торгової напруженості.

Біткоїн в моменті опустився нижче $75 000, а потім дещо відновився, тоді як Ethereum впав на 10% (нижче $1400), ставши лідером за втратами серед основних токенів. З початку лютого ринок криптовалют втратив близько $1,2 трлн, а Біткоїн впав приблизно на 30% від свого січневого піку вище $109 000.

Це падіння збігається з указом Трампа про встановлення 10% базового тарифу на весь імпорт з усіх країн, який набув чинності 5 квітня. Жорсткіші взаємні тарифи щодо торговельних партнерів, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит, набули чинності 9 квітня, причому китайські товари обкладаються митом на рівні 104%.

Менші токени зазнали ще більших втрат: BERA від Berachain впав на 20%, а популярні мемкоїни, такі як BONK, PEPE і FLOKI, — більш ніж на 9%. Dogecoin впав на 16,3%, а Solana і Cardano — на 18% і 23,7%.

«З початку лютого для інвесторів це був жахливий період», — сказав Павло Хундал, провідний ринковий аналітик Swyftx.

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Падіння крипторинку віддзеркалює більш широкі потрясіння на фінансовому ринку. 9 квітня азіатські ринки відкрилися різким падінням: японський Nikkei 225 впав на 2,6%, а австралійський ASX 200 втратив 2%.

Казначейські облігації США продовжили розпродаж, прибутковість 30-річних облігацій зросла більш ніж на 20 базисних пунктів до 4,98%. Джим Б’янко, засновник Bianco Research, зазначив, що востаннє так сильно прибутковість зростала за три дні в січні 1982 року, коли вона становила 14%.

«Такий історичний крок викликаний вимушеною ліквідацією», — сказав Б’янко.

Зростання дохідності означає падіння цін на облігації та збільшення вартості запозичень для уряду США, що може призвести до погіршення федерального дефіциту.

Інвестори побоюються, що тривала торгова війна може послабити світову торгівлю, порушити ланцюжки поставок і сповільнити економічне зростання США.

Деякі трейдери очікують падіння Біткоїна до $70 000 у найближчій перспективі, якщо торговельна напруженість продовжить ескалацію.

«Для інвесторів короткострокові перспективи вимагають обережності, в той час як подальше падіння Біткоїна можливе в разі ескалації торгової напруженості, але це падіння відкриває можливості для купівлі в довгостроковій перспективі», — вважає Райан Лі, головний аналітик Bitget Research.

Ринкові потрясіння відновили дискусії про те, що Біткоїн може перевершити долар США в довгостроковій перспективі.

Генеральний директор Bitwise Хантер Хорслі зазначив, що з падінням довіри до долара США та інших іноземних валют, які вважаються «ще слабшими», у інвесторів залишається все менше вибору.

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Джерело: CoinCentral.