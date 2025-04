Біткоїн на межі обвалу: технічні сигнали не обнадіюють

Нещодавно зафіксований патерн «death cross» для Bitcoin (BTC) може свідчити про подальше падіння вартості провідного цифрового активу

Наприкінці вихідних BTC вперше за кілька тижнів обвалився нижче $80 000 — на тлі загального зниження ринку криптовалют на $300 мільярдів. У моменті, згідно з даними CoinMarketCap він протестував рівень $74,5 тис.

Станом на момент написання матеріалу, 7 квітня, Bitcoin торгувався на рівні $77,04 тис., зазнавши падіння на близько 6,8% за останні 24 години — навіть за умови високого торговельного обсягу.

Аналітик крипторинку Алі Мартінес повідомив про формування для BTC так званого «мертвого перехрестя» (death cross) — у дописі на платформі X 7 квітня, коли Bitcoin опустився нижче ключового рівня підтримки $80 000.

Такий патерн на графіку виникає тоді, коли проста ковзна середня за 50 днів (50-SMA) перетинає знизу вгору просту ковзну середню за 200 днів (200-SMA), що зазвичай сигналізує про початок затяжного спадного тренду.

#Bitcoin $BTC has just flashed a death cross as the 50-day SMA dipped below the 200-day SMA. This technical signal often precedes extended downtrends. pic.twitter.com/6EaX2fAnKK

— Ali (@ali_charts) April 7, 2025