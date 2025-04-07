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Біткоїн на межі обвалу: технічні сигнали не обнадіюють

07.04.2025 15:00
Микола Деркач
Читати росiйською

Нещодавно зафіксований патерн «death cross» для Bitcoin (BTC) може свідчити про подальше падіння вартості провідного цифрового активу

Біткоїн на межі обвалу: технічні сигнали не обнадіюють

Біткоїн на межі обвалу: технічні сигнали не обнадіюють Фото: pixabay.com

Наприкінці вихідних BTC вперше за кілька тижнів обвалився нижче $80 000 — на тлі загального зниження ринку криптовалют на $300 мільярдів. У моменті, згідно з даними CoinMarketCap він протестував рівень $74,5 тис.

Станом на момент написання матеріалу, 7 квітня, Bitcoin торгувався на рівні $77,04 тис., зазнавши падіння на близько 6,8% за останні 24 години — навіть за умови високого торговельного обсягу.

Bitcoin

Bitcoin Фото: CoinMarketCap

Аналітик крипторинку Алі Мартінес повідомив про формування для BTC так званого «мертвого перехрестя» (death cross) — у дописі на платформі X 7 квітня, коли Bitcoin опустився нижче ключового рівня підтримки $80 000.

Такий патерн на графіку виникає тоді, коли проста ковзна середня за 50 днів (50-SMA) перетинає знизу вгору просту ковзну середню за 200 днів (200-SMA), що зазвичай сигналізує про початок затяжного спадного тренду.

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Втім, існують і альтернативні думки, які свідчать, що настрої на ринку ще не стали повністю ведмежими — принаймні поки що.

Чому «death cross» не завжди є надійним сигналом

Почнемо з ринкових настроїв. Попри негативні останні події, вони пов’язані переважно із загальною динамікою ринку, а не з внутрішніми слабкостями Bitcoin.

Крім того, як зазначив анонімний аналітик PlanB 6 квітня, історично квітень був прибутковим місяцем для BTC. Якщо невизначеність, пов’язана з тарифами, зникне, ціна може відновитися у найближчі місяці.

Додатково, за спостереженнями технічного аналітика TradingShot, у рамках поточного бичачого циклу 2023-2025 років, формація «мертвого перехрестя» вже щонайменше чотири рази передувала потужним злетам.

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Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
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Біткоїн на межі обвалу: технічні сигнали не обнадіюють

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