Біткоїн на межі обвалу: технічні сигнали не обнадіюють

Нещодавно зафіксований патерн «death cross» для Bitcoin (BTC) може свідчити про подальше падіння вартості провідного цифрового активу

Наприкінці вихідних BTC вперше за кілька тижнів обвалився нижче $80 000 — на тлі загального зниження ринку криптовалют на $300 мільярдів. У моменті, згідно з даними CoinMarketCap він протестував рівень $74,5 тис.

Станом на момент написання матеріалу, 7 квітня, Bitcoin торгувався на рівні $77,04 тис., зазнавши падіння на близько 6,8% за останні 24 години — навіть за умови високого торговельного обсягу.

Аналітик крипторинку Алі Мартінес повідомив про формування для BTC так званого «мертвого перехрестя» (death cross) — у дописі на платформі X 7 квітня, коли Bitcoin опустився нижче ключового рівня підтримки $80 000.

Такий патерн на графіку виникає тоді, коли проста ковзна середня за 50 днів (50-SMA) перетинає знизу вгору просту ковзну середню за 200 днів (200-SMA), що зазвичай сигналізує про початок затяжного спадного тренду.

#Bitcoin $BTC has just flashed a death cross as the 50-day SMA dipped below the 200-day SMA. This technical signal often precedes extended downtrends. pic.twitter.com/6EaX2fAnKK — Ali (@ali_charts) April 7, 2025

Цікаве по темі: 5 ознак того, що Біткоїн знову зростатиме цього року

Втім, існують і альтернативні думки, які свідчать, що настрої на ринку ще не стали повністю ведмежими — принаймні поки що.

Чому «death cross» не завжди є надійним сигналом

Почнемо з ринкових настроїв. Попри негативні останні події, вони пов’язані переважно із загальною динамікою ринку, а не з внутрішніми слабкостями Bitcoin.

Крім того, як зазначив анонімний аналітик PlanB 6 квітня, історично квітень був прибутковим місяцем для BTC. Якщо невизначеність, пов’язана з тарифами, зникне, ціна може відновитися у найближчі місяці.

Додатково, за спостереженнями технічного аналітика TradingShot, у рамках поточного бичачого циклу 2023-2025 років, формація «мертвого перехрестя» вже щонайменше чотири рази передувала потужним злетам.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кити переходять від продажу Біткоїна до його накопичення

BlackRock запустила перший Біткоїн-продукт в Європі

Кійосакі назвав Біткоїн «найбільшою можливістю в історії»

За матеріалами finbold.com.