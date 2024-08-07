Nikkei підскочив на 2,5%: чи чекати на крипторалі

Голова Банку Японії Шинічі Учіда заспокоює ринок обіцянками, а індекс Nikkei продовжує зростати. Ціна BTC демонструє відновлення до $57 000

Ще одним стимулом для світового фондового ринку стала заява голови Банку Японії Шинічі Учіда. Він сказав, що центральний банк може розглянути можливість призупинити своє рішення про підвищення відсоткової ставки, прийняте минулого тижня, якщо він побачить значну нестабільність на ринках.

Індекс Nikkei 225 зріс ще на 2,5% в середу, перевищивши рівень 35 000. Криптовалютний ринок також демонструє зростання: ціна Біткоїна збільшилась на 1,76% і на момент написання матеріалу наблизилась до позначки $57 000.

Зростання Nikkei на фоні оптимізму Банку Японії

Завдяки сьогоднішньому зростанню, Nikkei відновив майже всі втрати від обвалу ринку чорного понеділка 5 серпня. Після того, як Банк Японії оголосив про підвищення ставки на 25 б.п. минулого тижня, згортання операцій з купівлі-продажу єни спричинило шокові хвилі на світових ринках.

Втручання голови Банку Японії Шинічі Учіда відбулося вчасно і принесло певне заспокоєння ринкам. Такий гнучкий підхід Банку Японії допоміг приборкати ринкову невизначеність, оскільки трейдери оцінюють, чи не був нещодавній глобальний розпродаж надмірною реакцією на слабкі економічні дані США.

Відновлення крипторинку продовжиться?

Сьогодні крипторинок продовжує відновлення: Біткоїн відскочив більш ніж на 10% від мінімумів понеділка. Ринок альткоїнів відновився ще сильніше: ETH, SOL та інші зросли більш ніж на 15%.

Ринкові аналітики відзначають, що зростання ціни Біткоїна може продовжитися до рівня вище $60 000, оскільки світові фондові ринки відновлюються. Аналітик CryptoQuant Кі Янг Джу пише, що поки BTC тримається вище $45 000, він може піднятися до нового історичного максимуму протягом року.

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За матеріалами coingape.com