Bolt став резидентом Дія.City United

Дія.City United — це бізнес-спілка продуктових технологічних компаній, головна місія якої — створити простір, де українські технологічні бізнеси зростатимуть глобально

Компанія Bolt офіційно стала членом спілки Дія.City United. Це рішення було ухвалено як продовження стратегічних планів, що були сформовані під час зустрічі засновника та гендиректора Bolt Маркуса Вілліга з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим влітку цього року.

«Взаємодія всередині такої екосистеми дозволяє не лише обмінюватися досвідом і ресурсами, але й спільно працювати над інноваційними проєктами, які допомагатимуть розвитку нашої держави», — зазначив Сергій Павлик, керівник напрямку райдхейлінгу компанії Bolt в Україні.

Дія.City United — це бізнес-спілка продуктових технологічних компаній. Її головною задачею є створення простору, де українські технологічні бізнеси зростатимуть глобально. Наразі спілка обʼєднує понад 90 учасників, серед яких як великі компанії, так і стартапи.

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Bolt планує співпрацювати зі спілкою Дія.City United для створення інноваційних продуктів, підтримки локальних талантів і забезпечення високого рівня сервісу для своїх клієнтів в Україні.

«Ми бачимо величезний потенціал у співпраці з державою та іншими учасниками Дія.City United. Наше приєднання до спілки є свідченням нашої відданості розвитку України та її цифрового майбутнього», — додає Сергій Павлик.

Попри війну Bolt продовжила працювати та інвестувати в Україну, активно розвиваючи усі три основних напрямки: райдхейлінг, прокат електросамокатів та доставку їжі. Також компанія продовжує активно підтримувати Україну та українців.

На сьогодні послугами сервісу Bolt користуються понад 200 мільйонів клієнтів у більш ніж 50 країнах Європи та Африки (понад 600 міст). Компанія надає послуги спільного користування транспортом, включаючи виклик авто, оренду електросамокатів та електровелосипедів, а також оренду автомобілів. Понад 4,5 мільйона водіїв користуються платформою Bolt по всьому світу.

Нагадаємо, українська онлайн-платформа Grammarly, яка використовує штучний інтелект для покращення спілкування англійською мовою, приєдналася до спеціального правового режиму Дія.City.

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