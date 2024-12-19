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Bolt став резидентом Дія.City United

19.12.2024 13:40
Дарія Шуть
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Дія.City United — це бізнес-спілка продуктових технологічних компаній, головна місія якої — створити простір, де українські технологічні бізнеси зростатимуть глобально

Bolt став резидентом Дія.City United

Фото: freepik.com

Компанія Bolt офіційно стала членом спілки Дія.City United. Це рішення було ухвалено як продовження стратегічних планів, що були сформовані під час зустрічі засновника та гендиректора Bolt Маркуса Вілліга з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим влітку цього року.

«Взаємодія всередині такої екосистеми дозволяє не лише обмінюватися досвідом і ресурсами, але й спільно працювати над інноваційними проєктами, які допомагатимуть розвитку нашої держави», — зазначив Сергій Павлик, керівник напрямку райдхейлінгу компанії Bolt в Україні.

Дія.City United — це бізнес-спілка продуктових технологічних компаній. Її головною задачею є створення простору, де українські технологічні бізнеси зростатимуть глобально. Наразі спілка обʼєднує понад 90 учасників, серед яких як великі компанії, так і стартапи.

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Bolt планує співпрацювати зі спілкою Дія.City United для створення інноваційних продуктів, підтримки локальних талантів і забезпечення високого рівня сервісу для своїх клієнтів в Україні.

«Ми бачимо величезний потенціал у співпраці з державою та іншими учасниками Дія.City United. Наше приєднання до спілки є свідченням нашої відданості розвитку України та її цифрового майбутнього», — додає Сергій Павлик.

Попри війну Bolt продовжила працювати та інвестувати в Україну, активно розвиваючи усі три основних напрямки: райдхейлінг, прокат електросамокатів та доставку їжі. Також компанія продовжує активно підтримувати Україну та українців.

На сьогодні послугами сервісу Bolt користуються понад 200 мільйонів клієнтів у більш ніж 50 країнах Європи та Африки (понад 600 міст). Компанія надає послуги спільного користування транспортом, включаючи виклик авто, оренду електросамокатів та електровелосипедів, а також оренду автомобілів. Понад 4,5 мільйона водіїв користуються платформою Bolt по всьому світу.

Нагадаємо, українська онлайн-платформа Grammarly, яка використовує штучний інтелект для покращення спілкування англійською мовою, приєдналася до спеціального правового режиму Дія.City.

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Рубрики: ДіяКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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