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Один з резидентів Дія.City залучив $1,45 млн інвестицій

23.10.2024 18:20
Дарія Шуть
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Стартап Tur.ai, який розробив спеціальну платформу для бізнесу на базі штучного інтелекту (ШІ), отримав перші інвестиції

Один з резидентів Дія.City залучив $1,45 млн інвестицій

Фото: facebook.com/city.diia, pixabay.com

Tur.ai — це українсько-нідерландський проєкт, який створив ШІ-платформу. Вона дає змогу компаніям автоматизувати бізнес-операції й процеси в режимі реального часу та без залучення айтівців. Стартап також є резидентом Дія.City.

Проєкту вдалось залучити перше зовнішнє фінансування в розмірі $1,45 мільйона. Раунд інвестицій очолив чеський фонд Presto Tech Horizons із внеском у $1,2 млн. Залучені кошти витратять на:

  • розвиток продукту;
  • покращення підтримки клієнтів;
  • удосконалення партнерської моделі дистрибуції;
  • вихід на нові ринки.

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Як зазначають в Мінцифри, в Tur.ai порахували, що їхнє рішення може заощадити клієнтам понад 700 000 робочих годин на рік, зменшити залучення людей для обслуговування клієнтів на 50% та скоротити операційні витрати на 20%.

Засновники Tur.ai — українські айтівці, випускники Донбаської державної машинобудівної академії Євген М’ясушкін (CEO) та Павло Кожокарь (CTO). Загалом у команді стартапу дев’ятеро людей, наразі є офіси в Україні та Нідерландах.

Стартап має до 10 клієнтів — це компанії з галузей енергетики, роздрібної торгівлі та харчової промисловості. Серед відомих: нідерландський дистрибʼютор морської електроніки RadioHolland та український ДТЕК.

Нагадаємо, Український фонд стартапів (USF) оголосив результати четвертого, п’ятого та шостого Pitch Days у межах грантової програми за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF).

10 проєктів отримали фінансування розміром $25 тис. або $50 тис. Ці кошти сприятимуть реалізації інноваційних ідей та підтримують українську стартап-екосистему.

Раніше ми також писали, що в Україні запустили програму бізнес-підтримки для молодих підприємців із малих громад. Проєкт LIFT має на меті створити екосистему, яка сприятиме розвитку підприємництва серед молоді, враховуючи сучасні виклики та потреби учасників та учасниць. Адже в умовах війни молоді підприємці стикаються із проблемами обмежених фінансових ресурсів, необхідних знань та якісного нетворкінгу.

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Рубрики: СтартапиГрошіІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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