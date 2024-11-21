Цифровізація в дії — на які технології робить ставку одна з найбільших мереж АЗК в Україні — інтерв’ю з IT-директором OKKO Сергієм Лесько

Як ОККО поліпшує сервіс за допомогою цифрових рішень, захищає транзакції та дані користувачів, попереджає хакерські атаки? Про це та плани з діджитального розвитку, — в інтерв’ю IT-директора OKKO Сергія Лесько

Ми знаємо, що ОККО робить ставку на цифровізацію. Розкажіть, чого очікувати клієнтам в цьому напрямку?

Наразі ми зосередилися на тому, щоб зробити цифрові сервіси ОККО більш зручними, функціональними та запускати нові. Акцент – на розвиток самообслуговування. Для цього постійно вдосконалюємо наш сервіс OKKO Pay, який дозволяє заправляти авто, купувати каву, товари кафе або магазину на АЗК за допомогою смартфону. У випадку заправки пальним, коли поспішаєш, взагалі зручно, адже ти прямо на колонці оплатив, заправився та поїхав.

Сервіс спочатку (прим. ред. – OKKO Pay був запущений мережею у 2017 році) ми запустили на базі готового рішення, але з часом, що зрозуміло, він перестав справлятися зі швидким внесенням потрібних змін та оновлень функціоналу. Зараз внутрішня команда розробників на базі сучасних хмарних технологій фактично його перезапустила. Завдяки чому клієнти отримали стабільний, швидкий і відмовостійкий сервіс, який підтримує всі поширені способи оплати – Google Pay, Apple Pay, Masterpass, оплата за реквізитами, а також популярні серед наших клієнтів – OKKO Online (паливні картки, талони), «Талони Фішка».

До речі, одним із функціоналів, доданим до OKKO Pay, стала обробка замовлень страв з кафе та товарів з магазину на АЗК через сервіси доставки Bolt та Glovo. Приблизно півтора роки тому ми почали співпрацю з Glovo, а наприкінці минулого року – також і з Bolt, зараз доставка доступна з понад 180 міських АЗК ОККО. Ми автоматизували процес, приймання та обробку замовлень відбувається безпосередньо на касі, а не опрацьовується вручну оператором, як раніше. Тобто на виході клієнт отримує своє замовлення швидше.

Які ще способи самообслуговування, крім оплати за QR-кодом, впроваджуєте на АЗК?

Буквально у минулому році протестували на 20 наших АЗК у Львові, Києві та області двосторонні каси самообслуговування і тепер масштабуємось. Наша мета – пришвидшити обслуговування клієнтів. Сьогодні ми вже закупили ще 80 таких кас і плануємо найближчим часом обладнати ними як міські, так і трасові АЗК в різних областях.

За допомогою двосторонніх кас можна розрахуватись за пальне, страви та напої з кафе чи товари з магазину, за винятком алкогольно-тютюнової продукції. Діють, як банківські картки, так і паливні картки, талони у випадку пального. А відмінність цих терміналів від стандартних в тому, що клієнт може легко здійснити покупку сам, за потреби за цією ж касою може працювати наш оператор. Тобто це таке фактично універсальне обладнання для обох сторін.

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Питання захищеності безконтактних платежів було завжди актуальним, тим паче зараз. Які технології захисту персональних даних використовує ОККО для безпеки таких платежів?

Питаннями захисту даних в компанії ми опікуємося системно. У нас для цього давно вже створений окремий департамент з інформаційної безпеки, його спеціалісти постійно аналізують різні загрози і відповідають за вибір ефективних систем захисту.

Є команда, яка, не повідомляючи інші підрозділи, моделює реальні кібератаки на наші системи, щоб зламати їх в реальному часі. Під час таких тестів інша команда працює на протидію цим атакам. Після цього ми аналізуємо ситуацію і вдосконалюємо наші механізми захисту. Використовуємо шифрування даних, ведемо постійний моніторинг для виявлення та блокування аномальних активностей.

Ви використовуєте ШІ у своїй роботі? Як?

Давно застосовуємо різні його можливості. Один із напрямків, – виявлення аномальних транзакцій, щоб швидко реагувати на потенційні загрози та знизити ризики для клієнтів.

Алгоритми ШІ допомагають нам із прогнозуванням попиту на ринку, потреб у продуктах та товарах, покращенням планування логістики, закупівель, управлінням запасами. Активно використовуємо його і для персоналізації послуг — аналізуємо транзакції й взаємодію клієнтів із нашими сервісами. Якщо бачимо, що клієнт перестав відвідувати наші АЗК, ми залучаємо ШІ для розробки пропозицій, які б могли його повернути. Плануємо продовжувати розвиток систем, що дозволять клієнтам робити попередні замовлення на АЗК і отримувати персоналізовані пропозиції прямо під час візиту.

Які глобальні тренди у сфері фінтеху ви вважаєте найбільш перспективними для вашого бізнесу? І чи плануєте їх інтегрувати ?

Придивляємося до використання блокчейн-технологій для забезпечення надійності та швидкості передачі даних і embedded finance (вбудованих фінансів).

Великий потенціал бачу щодо оплати криптовалютами, але в Україні ця сфера поки що недостатньо регульована.

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Які проєкти ви плануєте запустити найближчим часом?

Наша компанія протягом 2023-2024 року займалася ребрендингом мережі. Біля 80 автозаправних станцій з 410 оновили, у 2025 році плануємо оновити ще 50 АЗК, але вже в новому форматі ОККО 3.0. Це концепт станції 3 покоління, який вже в проєктуванні і за яким будемо, як будувати нові станції, так і ребрендувати існуючі. Звісно, крім зовнішнього та внутрішнього ребрендингу, він передбачає багато зручностей для клієнта. Розробляємо, зокрема, сучасний модуль керування кухнею для ресторанів і кафе (в мережі працюють кафе на 409 АЗК та 207 ресторанів), сервіс передзамовлення товарів з АЗК, ресторанів.

Ще один наш проєкт, який вже запроваджуємо, — мультиканальна система обробки звернень наших клієнтів з різних джерел — месендежри, чат-боти, google maps.

Фактично система буде працювати за принципом єдиного вікна, що значно пришвидшить обробку кожного звернення, нівелює задублювання. До системи вже підключена частина каналів, поступово переключаємо на неї і всі інші.

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