close-btn
PaySpaceMagazine

Цифровізація в дії — на які технології робить ставку одна з найбільших мереж АЗК в Україні — інтерв’ю з IT-директором OKKO Сергієм Лесько

21.11.2024 13:22
Анна Алтухова
Рекомендуємо
ТОП статей
Читати росiйською

Як ОККО поліпшує сервіс за допомогою цифрових рішень, захищає транзакції та дані користувачів, попереджає хакерські атаки? Про це та плани з діджитального розвитку, — в інтерв’ю IT-директора OKKO Сергія Лесько

Сергій Лесько, IT-директор OKKO

Сергій Лесько, IT-директор OKKO

Ми знаємо, що ОККО робить ставку на цифровізацію. Розкажіть, чого очікувати клієнтам в цьому напрямку?

Наразі ми зосередилися на тому, щоб зробити цифрові сервіси ОККО більш зручними, функціональними та запускати нові. Акцент – на розвиток самообслуговування. Для цього постійно вдосконалюємо наш сервіс OKKO Pay, який дозволяє заправляти авто, купувати каву, товари кафе або магазину на АЗК за допомогою смартфону. У випадку заправки пальним, коли поспішаєш, взагалі зручно, адже ти прямо на колонці оплатив, заправився та поїхав.

Сервіс спочатку (прим. ред. – OKKO Pay був запущений мережею у 2017 році) ми запустили на базі готового рішення, але з часом, що зрозуміло, він перестав справлятися зі швидким внесенням потрібних змін та оновлень функціоналу. Зараз внутрішня команда розробників на базі сучасних хмарних технологій фактично його перезапустила. Завдяки чому клієнти отримали стабільний, швидкий і відмовостійкий сервіс, який підтримує всі поширені способи оплати – Google Pay, Apple Pay, Masterpass, оплата за реквізитами, а також популярні серед наших клієнтів – OKKO Online (паливні картки, талони), «Талони Фішка».

Цифровізація в дії — на які технології робить ставку одна з найбільших мереж АЗК в Україні — інтерв’ю з IT-директором OKKO Сергієм Лесько

До речі, одним із функціоналів, доданим до OKKO Pay, стала обробка замовлень страв з кафе та товарів з магазину на АЗК через сервіси доставки Bolt та Glovo. Приблизно півтора роки тому ми почали співпрацю з Glovo, а наприкінці минулого року – також і з Bolt, зараз доставка доступна з понад 180 міських АЗК ОККО. Ми автоматизували процес, приймання та обробку замовлень відбувається безпосередньо на касі, а не опрацьовується вручну оператором, як раніше. Тобто на виході клієнт отримує своє замовлення швидше.

Які ще способи самообслуговування, крім оплати за QR-кодом, впроваджуєте на АЗК?

Буквально у минулому році протестували на 20 наших АЗК у Львові, Києві та області двосторонні каси самообслуговування і тепер масштабуємось. Наша мета – пришвидшити обслуговування клієнтів. Сьогодні ми вже закупили ще 80 таких кас і плануємо найближчим часом обладнати ними як міські, так і трасові АЗК в різних областях.

За допомогою двосторонніх кас можна розрахуватись за пальне, страви та напої з кафе чи товари з магазину, за винятком алкогольно-тютюнової продукції. Діють, як банківські картки, так і паливні картки, талони у випадку пального. А відмінність цих терміналів від стандартних в тому, що клієнт може легко здійснити покупку сам, за потреби за цією ж касою може працювати наш оператор. Тобто це таке фактично універсальне обладнання для обох сторін.

Цифровізація в дії — на які технології робить ставку одна з найбільших мереж АЗК в Україні — інтерв’ю з IT-директором OKKO Сергієм Лесько

Цікаве по темі: Власник ОККО придбає частку нафтогазовидобувної компанії

Питання захищеності безконтактних платежів було завжди актуальним, тим паче зараз. Які технології захисту персональних даних використовує ОККО для безпеки таких платежів?

Питаннями захисту даних в компанії ми опікуємося системно. У нас для цього давно вже створений окремий департамент з інформаційної безпеки, його спеціалісти постійно аналізують різні загрози і відповідають за вибір ефективних систем захисту.

Є команда, яка, не повідомляючи інші підрозділи, моделює реальні кібератаки на наші системи, щоб зламати їх в реальному часі. Під час таких тестів інша команда працює на протидію цим атакам. Після цього ми аналізуємо ситуацію і вдосконалюємо наші механізми захисту. Використовуємо шифрування даних, ведемо постійний моніторинг для виявлення та блокування аномальних активностей.

Ви використовуєте ШІ у своїй роботі? Як? 

Давно застосовуємо різні його можливості. Один із напрямків, – виявлення аномальних транзакцій, щоб швидко реагувати на потенційні загрози та знизити ризики для клієнтів.

Алгоритми ШІ допомагають нам із прогнозуванням попиту на ринку, потреб у продуктах та товарах, покращенням планування логістики, закупівель, управлінням запасами. Активно використовуємо його і для персоналізації послуг — аналізуємо транзакції й взаємодію клієнтів із нашими сервісами. Якщо бачимо, що клієнт перестав відвідувати наші АЗК, ми залучаємо ШІ для розробки пропозицій, які б могли його повернути. Плануємо продовжувати розвиток систем, що дозволять клієнтам робити попередні замовлення на АЗК і отримувати персоналізовані пропозиції прямо під час візиту.

Які глобальні тренди у сфері фінтеху ви вважаєте найбільш перспективними для вашого бізнесу? І чи плануєте їх інтегрувати ?

Придивляємося до використання блокчейн-технологій для забезпечення надійності та швидкості передачі даних і embedded finance (вбудованих фінансів).

Великий потенціал бачу щодо оплати криптовалютами, але в Україні ця сфера поки що недостатньо регульована.

Читайте популярне: ОККО побудує курорт за $1,5 млрд на заході України

Які проєкти ви плануєте запустити найближчим часом?

Наша компанія протягом 2023-2024 року займалася ребрендингом мережі. Біля 80 автозаправних станцій з 410 оновили, у 2025 році плануємо оновити ще 50 АЗК, але вже в новому форматі ОККО 3.0. Це концепт станції 3 покоління, який вже в проєктуванні і за яким будемо, як будувати нові станції, так і ребрендувати існуючі. Звісно, крім зовнішнього та внутрішнього ребрендингу, він передбачає багато зручностей для клієнта. Розробляємо, зокрема, сучасний модуль керування кухнею для ресторанів і кафе (в мережі працюють кафе на 409 АЗК та 207 ресторанів), сервіс передзамовлення товарів з АЗК, ресторанів.

Ще один наш проєкт, який вже запроваджуємо, — мультиканальна система обробки звернень наших клієнтів з різних джерел — месендежри, чат-боти, google maps.

Фактично система буде працювати за принципом єдиного вікна, що значно пришвидшить обробку кожного звернення, нівелює задублювання. До системи вже підключена частина каналів, поступово переключаємо на неї і всі інші.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

McDonald’s відкрив перший ресторан у партнерстві з ОККО

Скільки податків заплатила ОККО за I півріччя 2024

ОККО запустила новий сервіс: що робить

Рубрики: ІнтервʼюОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСтаттіТехнологіїБізнес
google news
Новини по темі
Платіжний метод BankPay від Portmone: нова епоха у сфері онлайн-розрахунків 20.11.2024

Платіжний метод BankPay від Portmone: нова епоха у сфері онлайн-розрахунків
ПриватБанк запустив онлайн кредитування для бізнесу 20.11.2024

ПриватБанк запустив онлайн кредитування для бізнесу
Зеленський представив План стійкості України: що готують для бізнесу 19.11.2024

Зеленський представив План стійкості України: що готують для бізнесу
У Києві відбудеться конференція для бізнесу «Навігатори Інновацій» 19.11.2024

У Києві відбудеться конференція для бізнесу «Навігатори Інновацій»
Українська фармкомпанія «Дарниця» вийшла на ринок ще однієї країни 15.11.2024

Українська фармкомпанія «Дарниця» вийшла на ринок ще однієї країни
Inzhur побудує приватну електростанцію на інвестиції українців 15.11.2024

Inzhur побудує приватну електростанцію на інвестиції українців
Вибір редакції
Всі
10 найкращих книг про інвестиції в криптовалюту 2024 року
ТОП статей 21.11.2024

10 найкращих книг про інвестиції в криптовалюту 2024 року

 Цифровізація в дії — на які технології робить ставку одна з найбільших мереж АЗК в Україні — інтерв’ю з IT-директором OKKO Сергієм Лесько
ТОП статей 21.11.2024

Цифровізація в дії — на які технології робить ставку одна з найбільших мереж АЗК в Україні — інтерв’ю з IT-директором OKKO Сергієм Лесько
Останні новини
Сьогодні  19:40

Українську IT-компанію визнали лідером ШІ-послуг

 Сьогодні  18:50

Акції ШІ-компаній можуть обвалитися — попередження ЄЦБ

 Сьогодні  18:00

На торги виставлено активи банку Фінанси та Кредит

 Сьогодні  17:10

Трамп може створити першу в історії Білого дому криптопосаду — Bloomberg

 Сьогодні  16:20

ПриватБанк впровадив безконтактне додавання карток до Apple Pay

 Сьогодні  15:30

2 криптовалюти, ринкова капіталізація яких досягне $1 млрд до кінця року

 Сьогодні  14:40

Аналітики назвали компанію, яка першою досягне $4 трлн капіталізації

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber