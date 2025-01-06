Мінфін подовжив термін переходу на нову форму фіскальних чеків

Перехідний період запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів продовжено до 1 березня 2025 року

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що до 1 березня дозволено формування реєстраторами розрахункових операцій, версії яких включено до Державного реєстру РРО та ПРРО, документів за старою формою. Водночас, підприємства мають право запровадити нові форми фіскальних чеків до зазначеної дати, але це не є обов’язковим.

«Міністерство фінансів України наказом від 30 грудня 2024 року № 674 «Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 22 листопада 2024 року № 601», який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2024 року за № 2061/43406, продовжило до 1 березня 2025 року перехідний термін для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів, затверджених наказом № 601 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13»», — йдеться в повідомленні.

Цікаве по темі: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2024 — аналітика

Зазначені накази наразі готуються для офіційного опублікування та набудуть чинності з дня, наступного за днем опублікування в офіційному виданні.

Ознайомитись із текстами наказів та додатків до них можна на вебсайті Міністерства фінансів України в рубриці «Законодавство» розділі «Постанови та накази» підрозділах «Накази Міністерства фінансів України у 2024 р.» та «Накази Міністерства фінансів України у 2025 р.».

Також раніше ми писали, що Нацбанк України пропонує для громадського обговорення зміни до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг.

Зокрема, впроваджується заміна щоквартальної періодичності подання звітності на щомісячну для 12 файлів, що подаються фінансовими компаніями та ломбардами.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards

PaySpace Magazine Awards 2024: продовжуємо обирати фінтех-лідерів року разом

Open Banking та майбутнє українського фінтеху: інтерв’ю з директором ЄМА Олександром Карповим