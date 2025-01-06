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Мінфін подовжив термін переходу на нову форму фіскальних чеків

06.01.2025 18:40
Микола Деркач
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Перехідний період запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів продовжено до 1 березня 2025 року

Мінфін подовжив термін переходу на нову форму фіскальних чеків

Мінфін подовжив термін переходу на нову форму фіскальних чеків Фото: t.me/MOF_ua

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що до 1 березня дозволено формування реєстраторами розрахункових операцій, версії яких включено до Державного реєстру РРО та ПРРО, документів за старою формою. Водночас, підприємства мають право запровадити нові форми фіскальних чеків до зазначеної дати, але це не є обов’язковим.

«Міністерство фінансів України наказом від 30 грудня 2024 року № 674 «Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 22 листопада 2024 року № 601», який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2024 року за № 2061/43406,  продовжило до 1 березня 2025 року перехідний термін для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів, затверджених наказом № 601 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13»», — йдеться в повідомленні.

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Зазначені накази наразі готуються для офіційного опублікування та набудуть чинності з дня, наступного за днем опублікування в офіційному виданні.

Ознайомитись із текстами наказів та додатків до них можна на вебсайті Міністерства фінансів України в рубриці «Законодавство» розділі «Постанови та накази» підрозділах «Накази Міністерства фінансів України у 2024 р.» та «Накази Міністерства фінансів України у 2025 р.».

Також раніше ми писали, що Нацбанк України пропонує для громадського обговорення зміни до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг.

Зокрема, впроваджується заміна щоквартальної періодичності подання звітності на щомісячну для 12 файлів, що подаються фінансовими компаніями та ломбардами.

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Рубрики: ЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органи
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