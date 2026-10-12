Тисячі компаній в Україні роками не показують доходів: де їх найбільше

В Україні понад 52 тисячі компаній щонайменше два роки поспіль звітують про нульовий дохід або взагалі не зазначають його у фінансовій звітності. Частина підприємств перебуває в такому стані вже п’ять років. Найбільше таких бізнесів зареєстровано у Києві, а серед основних сфер діяльності — оптова торгівля, нерухомість і будівництво

Скільки компаній роками не декларують доходів

За даними аналітиків, 52 202 чинні компанії щонайменше два роки поспіль подавали річну фінансову звітність із нульовим або незазначеним доходом.

Тривалість такого періоду суттєво відрізняється:

19 521 компанія (37,4%) — два роки;

13 235 компаній (25,4%) — три роки;

14 865 компаній (28,5%) — чотири роки;

4 581 компанія (8,8%) — п’ять років.

Отже, майже кожна одинадцята компанія з досліджуваної групи не показує доходів у звітності вже п’ятий рік поспіль.

В Опендатаботі зазначають, що йдеться саме про чинні комерційні підприємства. Неприбуткові організації до дослідження не включали.

Де найбільше компаній із нульовими доходами

Найбільша кількість таких підприємств зареєстрована у столиці. На Київ припадає 15 078 компаній, або майже 29% від загальної кількості.

Серед регіонів також виділяються:

Дніпропетровська область — 3 998 компаній (8%);

Харківська область — 3 663 (7%);

Одеська область — 3 471 (7%).

За видами економічної діяльності найбільшу частку займає оптова торгівля. У цьому секторі налічується 9 894 компанії, які роками звітують про відсутність доходів.

Ще 5 523 підприємства працюють у сфері нерухомості, 4 279 — у будівництві, а 3 426 — у сільському господарстві.

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Переважна більшість таких підприємств зареєстрована у формі товариств з обмеженою відповідальністю.

На ТОВ припадає 42 383 компанії, або 81% від загальної кількості. Ще 7 673 підприємства є приватними, а 1 691 — фермерськими господарствами.

Решта належить до акціонерних товариств та інших організаційно-правових форм.

Чому компанії роками залишаються без доходів

За словами керівника юридичного департаменту Опендатаботу Дениса Попова, однією з причин такого явища є складність процедури ліквідації бізнесу.

Для офіційного припинення діяльності підприємству необхідно врегулювати зобов’язання перед кредиторами та державою, а також пройти низку юридичних процедур. Це потребує додаткових витрат і часу.

Тому деякі власники вважають за простіше зберегти зареєстровану компанію, навіть якщо вона фактично не здійснює діяльності.

Водночас відсутність задекларованих доходів не завжди означає остаточне припинення роботи підприємства.

Частина компаній могла тимчасово зупинити діяльність через повномасштабну війну, втрату виробничих потужностей, працівників або ринків збуту.

Таким чином, понад 52 тисячі підприємств із нульовими або незазначеними доходами демонструють неоднорідну ситуацію в українському бізнесі. Частина з них могла залишитися зареєстрованою лише формально, тоді як інші потенційно здатні відновити роботу. Тому сам факт відсутності доходу у звітності не дозволяє однозначно оцінити реальний стан конкретної компанії.

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Джерело: Опендатабот.