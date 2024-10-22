Названо нового гендиректора офісу Google в Україні

Посаду генеральної директорки офісу Google в Україні обійняла Тетяна Лукинюк, колишня співробітниця Київстару, Coca-Cola, Mars і Red Bull

Про це Тетяна Лукинюк повідомила на своїй сторінці Facebook.

«Ну що ж — тепер все офіційно. Я доєдналася до команди Google в якості Country Director в Україні. Вже кілька днів як я Googlerка чи Googleкиня — це ще не зрозуміло, буду зʼясовувати», — написала Лукинюк.

Вона виділила ключові фокуси майбутньої роботи:

забезпечити, щоб співробітники, клієнти, користувачі та партнери продовжували отримувати всю необхідну підтримку, щоб пережити ці складні часи;

зробити внесок в ініціативи Google, щоб допомогти Україні відновитися та продемонструвати свою стійкість;

покращити гендерний баланс серед СЕО України.

«ОК, Google! У нас великі плани, будемо працювати», — зазначила нова гендиректорка офісу Google в Україні.

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Як пише Суспільне, Тетяна Лукинюк обіймала посаду директорки напрямку B2C оператора зв’язку Київстар. Також працювала у секторі товарів масового споживання (FMCG), обіймаючи керівні посади з продажів та маркетингу в різних міжнародних корпораціях, зокрема, Coca-Cola та Mars, очолювала бізнес Red Bull в Україні.

Нагадаємо, що Google відкрила офіційний офіс в Україні у 2010 році. Про це розповів тодішній віцепрезидент компанії з розробок у Європі, на Близькому Сході та в Африці Нельсон Маттос. Тоді у фокусі компанії була активізація роботи над україномовними версіями продуктів компанії та над сервісами інтернет-карт.

Український офіс понад 17 років очолював Дмитро Шоломко. Він покинув пост у жовтні 2023 року. З 1 травня 2024 року Шоломко приєднався до команди Суспільного, щоб допомогти компанії проводити диджитал-трансформації.

Раніше ми писали, що наступного року ще мінімум 60 українських стартапів отримають фінансування від Google for Startups. Використання фонду розміром $10 млн триватиме щонайменше до середини 2025 року.

«Ми знову оголосили про відкриття прийому заявок. Цей процес працює так: ми відкриваємо прийом заявок, закриваємо, оголошуємо стартапи й знову відкриваємо прийом. Проте навіть якщо хтось подав заявку й не отримав відмови, його все ще розглядають», — зазначив керівник Google for Startups у Центральній Європі Міхал Крамарж.

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