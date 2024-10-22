close-btn
PaySpaceMagazine

Названо нового гендиректора офісу Google в Україні

22.10.2024 17:10
Микола Деркач
Читати росiйською

Посаду генеральної директорки офісу Google в Україні обійняла Тетяна Лукинюк, колишня співробітниця Київстару, Coca-Cola, Mars і Red Bull

Названо нового гендиректора офісу Google в Україні

Названо нового гендиректора офісу Google в Україні Фото: wikipedia.org, pexels.com

Про це Тетяна Лукинюк повідомила на своїй сторінці Facebook.

«Ну що ж — тепер все офіційно. Я доєдналася до команди Google в якості Country Director в Україні. Вже кілька днів як я Googlerка чи Googleкиня — це ще не зрозуміло, буду зʼясовувати», — написала Лукинюк.

Вона виділила ключові фокуси майбутньої роботи:

  • забезпечити, щоб співробітники, клієнти, користувачі та партнери продовжували отримувати всю необхідну підтримку, щоб пережити ці складні часи;
  • зробити внесок в ініціативи Google, щоб допомогти Україні відновитися та продемонструвати свою стійкість;
  • покращити гендерний баланс серед СЕО України.

«ОК, Google! У нас великі плани, будемо працювати», — зазначила нова гендиректорка офісу Google в Україні.

Цікаве по темі: «Підтримка українського бізнесу та стартапів — один із пріоритетів Google в Україні»: інтерв’ю із координатором Startup програм Орестом Бавдою

Як пише Суспільне, Тетяна Лукинюк обіймала посаду директорки напрямку B2C оператора зв’язку Київстар. Також працювала у секторі товарів масового споживання (FMCG), обіймаючи керівні посади з продажів та маркетингу в різних міжнародних корпораціях, зокрема, Coca-Cola та Mars, очолювала бізнес Red Bull в Україні.

Нагадаємо, що Google відкрила офіційний офіс в Україні у 2010 році. Про це розповів тодішній віцепрезидент компанії з розробок у Європі, на Близькому Сході та в Африці Нельсон Маттос. Тоді у фокусі компанії була активізація роботи над україномовними версіями продуктів компанії та над сервісами інтернет-карт.

Український офіс понад 17 років очолював Дмитро Шоломко. Він покинув пост у жовтні 2023 року. З 1 травня 2024 року Шоломко приєднався до команди Суспільного, щоб допомогти компанії проводити диджитал-трансформації.

Раніше ми писали, що наступного року ще мінімум 60 українських стартапів отримають фінансування від Google for Startups. Використання фонду розміром $10 млн триватиме щонайменше до середини 2025 року.

«Ми знову оголосили про відкриття прийому заявок. Цей процес працює так: ми відкриваємо прийом заявок, закриваємо, оголошуємо стартапи й знову відкриваємо прийом. Проте навіть якщо хтось подав заявку й не отримав відмови, його все ще розглядають», — зазначив керівник Google for Startups у Центральній Європі Міхал Крамарж.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Google та Vodafone підписали угоду на $1 млрд

Google почне по-іншому верифікувати сайти

Google створює ШІ, який думатиме як людина

Рубрики: GoogleНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
«Підтримка українського бізнесу та стартапів — один із пріоритетів Google в Україні»: інтерв’ю із координатором Startup програм Орестом Бавдою 10.10.2024

«Підтримка українського бізнесу та стартапів — один із пріоритетів Google в Україні»: інтерв’ю із координатором Startup програм Орестом Бавдою
Google та Vodafone підписали угоду на $1 млрд 09.10.2024

Google та Vodafone підписали угоду на $1 млрд
Google почне по-іншому верифікувати сайти 07.10.2024

Google почне по-іншому верифікувати сайти
Гіперскейлери: хто це і як вони впливають на бізнес 07.10.2024

Гіперскейлери: хто це і як вони впливають на бізнес
Google створює ШІ, який думатиме як людина 03.10.2024

Google створює ШІ, який думатиме як людина
Google профінансує ще 60 українських стартапів: на яку суму 01.10.2024

Google профінансує ще 60 українських стартапів: на яку суму
Вибір редакції
Всі
Головна FinTech-премія України PaySpace Magazine Awards 2024: розпочався прийом заявок
ТОП статей 22.10.2024

Головна FinTech-премія України PaySpace Magazine Awards 2024: розпочався прийом заявок

 Більше 66% криптоентузіастів обирають Trustee Plus, а їх доходи від аірдропів у 15 разів вищі за середню зарплату по Україні — дослідження
ТОП статей 18.10.2024

Більше 66% криптоентузіастів обирають Trustee Plus, а їх доходи від аірдропів у 15 разів вищі за середню зарплату по Україні — дослідження
Останні новини
Сьогодні  19:40

Воррен Баффет скуповує акції відомого провайдера супутникового зв’язку: причини

 Сьогодні  18:50

Авіакомпанії Supernova Airlines надали дозвіл на чартерні рейси в ЄС

 Сьогодні  18:00

Світовий банк передав Укренерго перший великий трансформатор

 Сьогодні  17:10

Названо нового гендиректора офісу Google в Україні

 Сьогодні  16:20

Кійосакі назвав найкращу інвестицію цього тижня

 Сьогодні  15:30

Mastercard створила сервіс для керування фінансовими даними

 Сьогодні  14:40

Колишня топменеджерка OpenAI анонсувала власний ШІ-стартап

 Всі новини
credit link image