Mastercard та Citi обʼєдналися для трансформації міжнародних платежів

Citi став першим світовим банком, який запровадив міжнародні платежі за допомогою дебетових карток Mastercard

Citi та Mastercard оголосили про початок співпраці, яка дозволить здійснювати міжнародні платежі дебетовими картками Mastercard на 14 приймаючих ринках по всьому світу, з планами подальшого розширення.

Завдяки платіжним послугам WorldLink від Citi та можливостям грошових переказів Mastercard Move, клієнти Citi можуть здійснювати швидкі та доступні майже цілодобові платежі, використовуючи реквізити своїх дебетових карток Mastercard.

Citi є першим банком, який дозволив транскордонні платежі на дебетові картки Mastercard за допомогою Mastercard Move, забезпечуючи швидкість, безпеку та прозорість через мережу Mastercard.

Це рішення доступне клієнтам Citi у 65 країнах і підтримує різні варіанти використання, зокрема страхові виплати, відшкодування, компенсації авіакомпаніям, платежі фрілансерам та працівникам гіг-економіки, транзакції в електронній комерції та відшкодування клієнтам.

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«Оскільки світова економіка стає все більш цифровою, наші постійні інвестиції в майбутнє транскордонних платежів допомагають нам впроваджувати інновації для наших клієнтів. Ця співпраця ґрунтується на наших довгострокових відносинах з Mastercard і використовує переваги нашої глобальної власної мережі в поєднанні з іншими провідними цифровими гаманцями та картками, щоб дозволити нашим клієнтам здійснювати транскордонні платежі так, ніби не існує ні кордонів, ні валют, ні обмежень», — сказав Дебопама Сен, керівник департаменту платежів у Citi Services.

Mastercard — одна з найбільших платіжних мереж, яка станом на 2 квартал 2024 року випустила понад 3,4 млрд дебетових, передплачених та кредитних карток у всьому світі. Присутність Mastercard у всьому світі допоможе розширити присутність Citi у всьому світі.

«Транскордонні платежі є ключовою сферою зростання для Mastercard, і ми постійно впроваджуємо інновації, щоб надавати платіжні рішення, які краще задовольняють потреби наших клієнтів по всьому світу. Забезпечуючи швидкі та безпечні транскордонні перекази на дебетові картки Mastercard, наша співпраця з Citi знаменує собою важливу віху в перенесенні легкості та простоти внутрішніх платежів у сферу транскордонних платежів», — заявив Алан Марквард, керівник департаменту платіжних рішень Mastercard.

Нагадаємо, що Mastercard створить єдиний хаб для керування підписками. Платіжний гігант заявив, що угода, разом з іншими ініціативами щодо підписок, дозволить споживачам отримати доступ до всіх своїх підписок в єдиному вікні — чи то в банківському додатку, чи то в центральному «хабі».

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За матеріалами: Mastercard.