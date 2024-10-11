close-btn
PaySpaceMagazine

Mastercard та Citi обʼєдналися для трансформації міжнародних платежів

11.10.2024 11:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Citi став першим світовим банком, який запровадив міжнародні платежі за допомогою дебетових карток Mastercard

Mastercard та Citi обʼєдналися для трансформації міжнародних платежів

Mastercard та Citi обʼєдналися для трансформації міжнародних платежів Фото: freepik.com

Citi та Mastercard оголосили про початок співпраці, яка дозволить здійснювати міжнародні платежі дебетовими картками Mastercard на 14 приймаючих ринках по всьому світу, з планами подальшого розширення.

Завдяки платіжним послугам WorldLink від Citi та можливостям грошових переказів Mastercard Move, клієнти Citi можуть здійснювати швидкі та доступні майже цілодобові платежі, використовуючи реквізити своїх дебетових карток Mastercard.

Citi є першим банком, який дозволив транскордонні платежі на дебетові картки Mastercard за допомогою Mastercard Move, забезпечуючи швидкість, безпеку та прозорість через мережу Mastercard.

Це рішення доступне клієнтам Citi у 65 країнах і підтримує різні варіанти використання, зокрема страхові виплати, відшкодування, компенсації авіакомпаніям, платежі фрілансерам та працівникам гіг-економіки, транзакції в електронній комерції та відшкодування клієнтам.

Цікаве по темі: Mastercard придбала компанію з кібербезпеки за $2,65 млрд

«Оскільки світова економіка стає все більш цифровою, наші постійні інвестиції в майбутнє транскордонних платежів допомагають нам впроваджувати інновації для наших клієнтів. Ця співпраця ґрунтується на наших довгострокових відносинах з Mastercard і використовує переваги нашої глобальної власної мережі в поєднанні з іншими провідними цифровими гаманцями та картками, щоб дозволити нашим клієнтам здійснювати транскордонні платежі так, ніби не існує ні кордонів, ні валют, ні обмежень», — сказав Дебопама Сен, керівник департаменту платежів у Citi Services.

Mastercard — одна з найбільших платіжних мереж, яка станом на 2 квартал 2024 року випустила понад 3,4 млрд дебетових, передплачених та кредитних карток у всьому світі. Присутність Mastercard у всьому світі допоможе розширити присутність Citi у всьому світі.

«Транскордонні платежі є ключовою сферою зростання для Mastercard, і ми постійно впроваджуємо інновації, щоб надавати платіжні рішення, які краще задовольняють потреби наших клієнтів по всьому світу. Забезпечуючи швидкі та безпечні транскордонні перекази на дебетові картки Mastercard, наша співпраця з Citi знаменує собою важливу віху в перенесенні легкості та простоти внутрішніх платежів у сферу транскордонних платежів», — заявив Алан Марквард, керівник департаменту платіжних рішень Mastercard.

Нагадаємо, що Mastercard створить єдиний хаб для керування підписками. Платіжний гігант заявив, що угода, разом з іншими ініціативами щодо підписок, дозволить споживачам отримати доступ до всіх своїх підписок в єдиному вікні — чи то в банківському додатку, чи то в центральному «хабі».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Mastercard та Mercuryo запускають криптокартку в євро

Mastercard запустила новий сервіс біометричної автентифікації

Mastercard планує повну токенізацію е-комерції в Європі

За матеріалами: Mastercard.

Рубрики: MasterсardБанкиГрошіСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Mastercard створить єдиний хаб для керування підписками 02.10.2024

Mastercard створить єдиний хаб для керування підписками
Mastercard придбала компанію з кібербезпеки за $2,65 млрд 13.09.2024

Mastercard придбала компанію з кібербезпеки за $2,65 млрд
Укрзалізниця разом з Mastercard додала нові функції в застосунок 30.08.2024

Укрзалізниця разом з Mastercard додала нові функції в застосунок
Mastercard запустила новий сервіс біометричної автентифікації 30.08.2024

Mastercard запустила новий сервіс біометричної автентифікації
Mastercard звільнить 3% всіх співробітників компанії 19.08.2024

Mastercard звільнить 3% всіх співробітників компанії
Mastercard та MetaMask почали тестувати криптокартку в Європі 15.08.2024

Mastercard та MetaMask почали тестувати криптокартку в Європі
Вибір редакції
Всі
«Підтримка українського бізнесу та стартапів — один із пріоритетів Google в Україні»: інтерв’ю із координатором Startup програм Орестом Бавдою
ТОП статей 10.10.2024

«Підтримка українського бізнесу та стартапів — один із пріоритетів Google в Україні»: інтерв’ю із координатором Startup програм Орестом Бавдою

 Синтетичні криптоактиви: Як працюють та які можливості відкривають
ТОП статей 10.10.2024

Синтетичні криптоактиви: Як працюють та які можливості відкривають
Останні новини
Сьогодні  11:40

Коли в Україні запровадять економічне бронювання — Гетманцев

 Сьогодні  11:00

Mastercard та Citi обʼєдналися для трансформації міжнародних платежів

 Сьогодні  10:20

Starlink для України фінансує не Ілон Маск: звідки йдуть гроші

 Сьогодні  9:40

Уряд оголосив конкурс на посади членів наглядової ради Укренерго

 10.10.2024  20:00

Учені знайшли на Марсі японські дзен-сади

 10.10.2024  19:30

Великий ритейлер Unilever остаточно вийшов з російського ринку

 10.10.2024  19:00

Українська компанія отримала міжнародний сертифікат про безперервність бізнесу

 Всі новини
credit link image