Інфляція в Україні перевищила прогноз НБУ: що подорожчало

У вересні 2026 року інфляція в Україні прискорилася до 10% у річному вимірі проти 8,1% у серпні. За місяць споживчі ціни зросли на 2,1%. Фактичні показники виявилися значно вищими за прогноз Національного банку

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Регулятор пояснює прискорення інфляції насамперед посиленням російських атак на виробничу, складську та логістичну інфраструктуру, а також подорожчанням пального.

Найбільше зросли ціни на пальне — на 46,2% у річному вимірі. Це пов’язано з різкими коливаннями світових цін на нафтопродукти. Найшвидше дорожчали бензин і дизель, тоді як автогаз зростав у ціні повільніше.

Зростання цін на сирі продукти харчування прискорилося до 6,7% за рік. Зокрема, овочі борщового набору дорожчали через менші врожаї та скорочення запасів. Після трьох місяців здешевлення знову почали зростати ціни на яйця — через збільшення витрат на утримання птиці.

Базова інфляція підвищилася до 8,8% у річному вимірі. Оброблені продукти подорожчали на 10,7%. Зокрема, зростали ціни на безалкогольні напої, ковбасні вироби, сири, рибу та морепродукти.

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Темпи зростання адміністративно регульованих цін пришвидшилися до 13,6%. На це вплинуло підвищення вартості проїзду в громадському транспорті, тарифів на водопостачання та алкогольних напоїв.

Водночас дорожчали освітні послуги, насамперед вища освіта. Додатковий тиск на вартість оренди житла створювала внутрішня міграція.

У НБУ попереджають, що наслідки російських атак і високі витрати на транспортування та зберігання товарів підтримуватимуть інфляційний тиск у наступні місяці.

Оновлений макроекономічний прогноз Нацбанк представить 29 жовтня, а детальний Інфляційний звіт опублікує 5 листопада 2026 року.

Редакція PSM звертає увагу, що прискорення інфляції безпосередньо впливає на купівельну спроможність українців. Особливо відчутним є подорожчання пального, продуктів і комунальних послуг, адже ці витрати складно скоротити. Водночас подальша динаміка цін значною мірою залежатиме від безпекової ситуації та вартості енергоносіїв.

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