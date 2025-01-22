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НБУ оштрафував небанк за порушення законодавства про платіжний ринок

22.01.2025 15:00
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) оштрафував ТОВ «ФК «Ап.Мі Фінанс» за порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку

НБУ оштрафував небанк за порушення законодавства про платіжний ринок

НБУ оштрафував небанк за порушення законодавства про платіжний ринок Фото: bank.gov.ua

Нацбанк застосував до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Ап.Мі Фінанс» (ЄДРПОУ 40461899) захід впливу у вигляді накладення штрафу в сумі 6,647 млн грн за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку.

Цікаве по темі: НБУ оновив порядок застосування заходів впливу до об’єктів оверсайта

Таке рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури 20 січня 2025 року за результатами планової перевірки ТОВ «ФК «Ап.Мі Фінанс», яку здійснив Департамент інспектування Національного банку в липні — вересні 2024 року.

Нагадаємо, що в Україні можуть відмовитися від долара та перейти на євро. В Україні євро може поступово замінити долар як основну валюту для формування курсу гривні. Перехід обіцяють зробити плавним і майже непомітним, щоб уникнути різких змін. Проте конкретні дати впровадження цього процесу наразі не озвучені.

Раніше ми писали, що НБУ оновив підходи до розкриття інформації банками. Відтепер банки визначатимуть непрацюючі активи відповідно до запроваджених змін до Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України, які набрали чинності з початку 2025 року.

Крім того, НБУ хоче оновити процес управління проблемними активами в банках. НБУ пропонує для громадського обговорення оновлену редакцію проєкту змін до Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України, який вже оприлюднювався для громадського обговорення в серпні 2024 року.

Також читайте, хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2024. Ми розглянули, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за грудень 2024 року, кого оштрафував Національний банк та хто втратив ліцензії.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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