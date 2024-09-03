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Банк Японії підтвердив підвищення відсоткової ставки: що буде з Біткоїном

03.09.2024 19:30
Олеся Крамаренко
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Ціна Біткоїна та загальний крипторинок ризикують впасти, оскільки голова Банку Японії Кадзуо Уеда підтвердив підвищення ставки в найближчі місяці

Банк Японії підтвердив підвищення відсоткової ставки: що буде з Біткоїном

Фото: freepik.com, pngwing.com

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда в документі, представленому урядовій групі під головуванням прем’єр-міністра Фуміо Кісіди, підтвердив подальше підвищення відсоткової ставки, повідомило агентство Bloomberg 3 вересня.

Попри обвал ринку, спричинений липневим підвищенням ставки Банком Японії, центральний банк підвищить вартість запозичень за умови, що прогнози банку справдяться. Японська єна зросла до 146 до долара США, відновившись з двотижневого мінімуму на тлі яструбиного прогнозу щодо монетарної політики Банку Японії. Чи неминучий ще один обвал цін на Біткоїн через операції з японською єною?

Дві третини опитаних економістів вказали на те, що Банк Японії знову підвищить ставку до кінця року. При цьому 41% респондентів очікують, що це може статися в грудні. Pacific Investment Management, навпаки, очікує підвищення ставки в січні.

Дохідність 10-річних державних облігацій Японії піднялась вище 0,92%, досягнувши чотиритижневого максимуму після заяви голови Банку Японії.

Чи може ціна Біткоїна та крипторинок обвалитися?

Найбільша брокерська компанія Японії Nomura Holdings підтвердила, що операції з японською єною, які обвалили ринки, повертаються. Якщо різниця в відсоткових ставках між США і Японією залишиться високою, все більше інвесторів будуть укладати угоди по єні. Це може призвести до чергового обвалу цін на Біткоїн на кшталт «чорного понеділка», що спровокує розпродажі на загальному криптовалютному ринку.

Нагадаємо, Джером Пауелл натякнув на зниження ставки ФРС, починаючи з вересня. Згідно з даними CME FedWatch, ймовірність зниження ставки на 25 б.п. у вересні становить 67%, при цьому ринки все ще очікують зниження ставки на 100 б.п. цього року. Це дозволить запобігти обвалу ринку, оскільки диференціал скоротиться.

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Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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