Ціни на криптовалюти 7 жовтня: Біткоїн перевищив $63 тис., альткоїни дзеркально підскочили

Сьогодні ціни на криптовалюти в основному демонструють висхідний тренд, оскільки BTC, ETH, SOL і XRP торгуються переважно в зеленій зоні

Сьогоднішні ціни на криптовалюти викликали оптимізм інвесторів у всьому світі, значно підвищившись після нестабільного періоду на попередньому тижні. Ціна Біткоїна (BTC) сьогодні перевищила позначку $63 тис., тоді як Ethereum (ETH), Solana (SOL) та XRP також продемонстрували висхідний рух.

Капіталізація світового крипторинку зросла на 2,77% до $2,22 трлн. Загальний обсяг торгів підскочив на 34,28% до $50,23 млрд. Пропонуємо вашій увазі короткий огляд цін криптовалют-лідерів за ринковою капіталізацією на сьогодні, 7 жовтня.

Ціна Біткоїна сьогодні

За останні 24 години ціна BTC зросла більш ніж на 2% і наразі становить $63 550. Внутрішньоденні мінімум і максимум монети були зафіксовані на рівні $61 833,15 і $63 957, відповідно. Примітно, що флагманська криптовалюта злетіла, попри тижневий відтік $301,54 млн з біткоїн-ETF. Сьогодні ринкова капіталізація монети становить $1,25 трлн. Домінування Біткоїна склало 56,74%, що на 0,07% менше, ніж вчора.

Ціна Ethereum сьогодні

Ціна ETH злетіла більш ніж на 3% за останні 24 години й наразі торгується на рівні $2 493. Внутрішньоденні мінімум і максимум монети були зафіксовані на рівні $2 411,11 і $2 511,43, відповідно. Навіть Ethereum відзначив зростання, попри тижневий відтік $30,69 млн з ETH ETF на минулому тижні.

Ринкова капіталізація монети сьогодні становить $300,34 млрд. Тим часом дані Whale Alert висвітлили демпінг китів на біржах протягом вихідних, що викликало протилежні спекуляції інвесторів.

Ціна Solana сьогодні

Криптовалюта SOL пережила значне зростання вартості на 5% і зараз торгується на рівні $150. Внутрішньоденні мінімум і максимум монети були зафіксовані на рівні $142,20 і $150,63 відповідно. Ринкова капіталізація Solana на сьогодні становить $70,4 млрд.

Ціна XRP сьогодні

Тим часом ціна XRP за останню добу зросла на 2% і зараз торгується по $0,5404. Її внутрішньоденні мінімум і максимум були зареєстровані на рівні $0,5289 і $0,5435 відповідно. Ринкова капіталізація XRP сьогодні склала $30,57 млрд. Варто зазначити, що ціна монети зросла, попри нещодавнє подання Комісією з цінних паперів і бірж США апеляційної скарги у судовому процесі проти XRP.

Динаміка мемкоїнів

Ціна Dogecoin (DOGE) злетіла майже на 5%, до $0,1141. Shiba Inu (SHIB) за останні 24 години зросла більш ніж на 7% і досягла $0,00001852. Водночас ціни PEPE, WIF і Bonk зросли на 13%-18%.

Найкращі криптовалюти сьогодні

Mog Coin: Ціна MOG злетіла приблизно на 19% за минулу добу, досягнувши $0,000001719. Внутрішньоденні мінімум і максимум монети становили $0,000001417 і $0,00000177 відповідно.

dogwifhat:За останні 24 години ціна WIF зросла на 18% і зараз торгується по $2,65. Внутрішньоденні мінімум і максимум монети становили $2,22 і $2.69 відповідно.

Popcat:Ціна POPCAT зросла на 15% за останню добу і зараз вона становить $1,41. Внутрішньоденні мінімум і максимум монети були зафіксовані на рівні $1,20 і $1,47 відповідно.

Раніше ми писали про 5 найкращих криптовалютних графіків для трейдерів та як їх читати.

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За матеріалами coingape.com