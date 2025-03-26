Нещодавно президент США Дональд Трамп підписав указ про створення «Стратегічного біткоїн-резерву» та «Запасів цифрових активів», після чого в Конгресі зареєстрували законопроєкт, який дозволить уряду утримувати понад 1 млн біткоїнів. Окрім головної криптовалюти до резерву можуть бути включені XRP, Solana SOL та ADA від Cardano.

Повноцінна реалізація плану зі створення крипторезерву може мати далекосяжні наслідки для крипторинку: від зміни регуляторної політики до посилення інтересу з боку інституційних інвесторів. Навіть якщо активи для резерву не закуповуватимуться з відкритого ринку, сама поява державної стратегії у сфері цифрових активів є важливим сигналом для всієї індустрії

Попри гучні заяви, формування крипторезерву США поки залишається радше політичним сигналом, ніж завершеною державною стратегією. Указ Дональда Трампа вже підписано, але його юридична сила обмежена — без законодавчого підтвердження та виділення коштів механізм резерву не зможе повноцінно запрацювати. До того ж уряд не планує закуповувати біткоїни з відкритого ринку: йдеться про використання вже конфіскованих активів або таких, що надходитимуть у майбутньому в результаті правозастосовної діяльності.

Водночас ініціатива виявила слабкі місця у чинному регулюванні. Досі немає єдиного підходу до класифікації криптоактивів і чіткого розмежування повноважень між основними фінансовими регуляторами — SEC та CFTC. Саме ці питання залишаються ключовими для створення стабільної нормативної бази, без якої державні ініціативи щодо крипти ризикують залишитись декларативними. Але навіть у такому вигляді резерв відіграє важливу роль: він змінює наратив довкола цифрових активів і демонструє їхнє поступове прийняття на найвищому політичному рівні.

Щоб розібратися у питанні: як відреагує крипторинок, якщо Трамп зробить крипторезерв, ми звернулися за коментарями до аналітиків КИТ Group, одного із найбільших операторів українського ринку обміну валют; Михайла Пацана, фінансового радника, засновника Web3-університету професій майбутнього «Learn to Earn Global»; а також Ксенії Житомирської, CTO Trustee Plus.

Як створення крипторезерву вплине на вартість ключових монет та чи стимулюватиме появу нових криптовалют?

Як зазначили експерти «КИТ Group», практичне втілення ідеї нового президента США щодо створення крипторезерву, ймовірно, можна впевнено назвати найбільшим розчаруванням глобальної криптоспільноти. Замість стратегічного резерву в його класичному розумінні — як-от поповнення запасів за рахунок закупівель золота чи інших стабільних активів — нова адміністрація планує наповнювати крипторезерв здебільшого конфіскованими монетами, отриманими в межах кримінальних або цивільних проваджень, або коштами з грошових штрафів.

Фахівці звертають увагу, що, за наявною інформацією, закупівля криптовалют для формування резерву також може здійснюватися не з ринку, а шляхом конвертації вже наявних державних резервів. Альтернативним шляхом може стати й спрощення умов для майнінгу на території США, адже наразі багато майнінгових хабів перемістилися до країн із більш сприятливою політикою — зокрема, Сінгапуру, Португалії та Чилі.

«Тож поки не зміниться модель наповнення цього резерву, факт його наявності не матиме жодного прямого впливу на ринок криптовалют, адже стратегічний крипторезерв США не поповнюватиметься активами з ринку, — наголошують експерти. — Що ж до питання, чи буде з цього резерву продаватися конфіскована крипта і за яких умов — воно досі залишається відкритим. Водночас варто розуміти, що конфіскована криптовалюта — це дуже делікатна тема: такі активи зазвичай не можуть вільно розподілятись, продаватись чи передаватись, а часто єдиний можливий сценарій — це їх «спалення» (тобто виведення з обігу)».

Експерти проводять паралель із золотом як класичним резервним активом: розпродажі чи скупка його державами для резервів можуть суттєво впливати на ринкову вартість. У випадку ж криптовалют американський стратегічний резерв наразі — це «річ у собі», без прямого зв’язку з ринком.

Аналітики пояснили, що розчарування криптоінвесторів знайшло відображення у різкому відкаті курсів криптовалют, але вони отримали новий цінний урок: можна робити швидкий прибуток на політичних заявах, які штовхають ринок хайпом догори чи донизу, але на самих лише заявах політиків вже не можна робити довгострокових висновків чи покладати їх в основу хоча б короткострокових інвестиційних стратегій.

«Однак з огляду на прискорення регулювання та його певної лібералізації (усунення заборон і перешкод, спрощення та розширення операцій з криптоактивами) можна прогнозувати, що події в США у сфері крипторегулювання формують серйозний потенціал для активізації операцій з криптоактивами, а отже, довгострокового зростання їхньої вартості», — кажуть експерти одного із найбільших операторів українського ринку обміну валют.

Наприклад, на розгляді американських регуляторів перебувають заявки на створення біржових інвестиційних фондів на основі таких криптовалют, як: DOGE, DOT, LINK, BONK, LTC, HBAR, TRUMP, MELANIA, AVAX, XRP, ADA, SOL, ETH, BTC. Їх схвалення може призвести до притоку додаткової ліквідності у ці інструменти та розширення операцій з ними, що стане фундаментом для зростання їхньої вартості.

Окрім того, завдяки швидкому розвитку та лібералізації американського регулювання додатковий імпульс до зростання можуть отримати криптовалюти Made in USA, тобто саме ті, які з’явились і тісно пов’язані зі США: AXS, OP, BAT, BLUR, ALGO, GRT, ZEC, MANA, MINA, ONDO, DOT, LINK, BONK, LTC, HBAR, TRUMP, MELANIA, AVAX, XRP, ADA, SOL, HNT, APE, UNI, LPT, STX, FIL, SUI, APT, NEAR, MOVE.

Окрім того, є пул криптопроєктів і валют, які тісно пов’язані з представниками Білого дому — XCH, FIL, SUI, APT, NEAR, MOVE, AVAX, XRP, ADA.

Наявність публічної та непублічної політичної підтримки та лобістських преференцій дозволяє прогнозувати довгострокову привабливість цих криптовалют.

«Також слід звернути увагу, які криптоактиви покладені в основу роботи крипторезерву США згідно з роз’ясненням SEC: BTC — головний актив, XRP — для фінансових транзакцій лише на рівні штатів, SOL — для високошвидкісних блокчейн-застосунків як урядові бази даних у режимі реального часу, ADA — для перевірки смартконтрактів для державних послуг і безпечного управління інфраструктурою. У переліку не згадується ETH, хоча з огляду на його велике значення й інфраструктурну роль із високою імовірністю він з’явиться в цьому переліку», — пояснили у коментарі для PSM фахівці КИТ Group.

За їхніми словами, закономірно, що глибше проникнення криптовалют у традиційну економіку, спрощення створення альткоїнів і збільшення їхньої ліквідності через розміщення на різних типах бірж стане драйвером збільшення їхньої кількості на ринку.

Окрім того, значний інтерес до випуску й обігу криптовалют демонструють компанії традиційної економіки, такі як Toyota та Mitsubishi, JPMorgan Chase, Meta, а IBM і Microsoft пропонують масові блокчейн-рішення та сервіси.

«Тож криптобум — це лише питання часу. Хоча паралельно перед регуляторами й інвесторами постане виклик щодо контролю за випуском криптовалют, оскільки навіть зараз значна частина таких проєктів є ризиковими або й відверто шахрайськими. Тому інвесторам слід бути пильними до якості емітентів і забезпечення, які стоять за кожною із нових криптовалют», — наголосили у КИТ Group.

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Михайло Пацан, засновник Web3-університету професій майбутнього «Learn to Earn Global», також наголосив на тому, що створення стратегічного резерву біткоїнів, сформованого з конфіскованих активів, безпосередньо не призведе до суттєвого зростання попиту на ринку, адже ці монети не купуватимуться з відкритого ринку, а просто переміщуватимуться з одного балансу на інший.

«Водночас, формування такого резерву є потужним інформаційним приводом, який може психологічно вплинути на настрої інвесторів. Це, ймовірно, підсилить попит на Біткоїн з боку населення та інституційних інвесторів, особливо якщо ЗМІ активно висвітлюватимуть цей крок як державну підтримку криптоіндустрії», — пояснив експерт.

Він додав, що для інших криптовалют (альткоїнів) прямий вплив буде незначним, оскільки активи з цього сегменту можуть продаватися урядом, що може навіть створювати додатковий тиск на їхню ціну.

«Появу нових криптовалют це не стимулюватиме напряму, але опосередковано може посилити конкуренцію між державними регуляторами за створення умов для розвитку криптоіндустрії, що потенційно сприятиме інноваціям», — пояснив пан Михайло.

Ксенія Житомирська, CTO Trustee Plus, зазначила, що з BTC все досить просто — нові цінові вершини ми зможемо побачити внаслідок масштабного збирання біткоїнів для цього резерву, зростання інтересу інвесторів та зменшення пропозиції.

«Визнання віртуальних активів на державному рівні, як у нашому випадку, може підвищити довіру до них серед громадськості, що, своєю чергою, позитивно вплине на вартість основних криптовалют та стимулюватиме появу нових проєктів. Та не варто забувати, що результатом створення цього крипторезерву буде суттєво нижча волатильність на ринку в цілому», — пояснила пані Ксенія.

Чи матиме це вплив на регуляторне середовище?

Аналітики КИТ Group розповіли, що це вже справило вплив на регуляторне середовище, а деякі процеси стартували ще задовго до оголошеного новим президентом США хайпу довкола розрекламованого стратегічного резерву.

За їхніми словами, наявність певного масиву криптоактивів у власності держави автоматично ставить американський уряд і законодавців перед невідворотністю унормування зберігання та транзакцій із криптоактивами, прибирання непотрібних бар’єрів і недоречних регуляцій.

«Отже, поява у США державного стратегічного резерву криптовалют, яким би він не був на старті, просто змусить державну машину рухатись в бік унормування законодавства й операцій у криптосфері. Крипта не золото, яке можна просто скласти купами під охороною у Форт-Ноксі. Вона має принципово іншу нематеріальну форму та природу, тому її зберігання й обіг потребують розвиненої технічної та ринкової інфраструктури», — пояснили фахівці.

Як приклад того, що глибинні регуляторні процеси розпочались вже відносно давно, у КИТ Group нагадали, що у січні 2024 року SEC США зробила важливий крок щодо легалізації крипти — дозволила фондам-важковаговикам галузі, які інвестують у Біткоїн, таким як BlackRock, Fidelity та дрібнішим, розпочати торги, після чого ця криптовалюта почала стрімко дорожчати.

«Інший крок — регулятор національних банків США скасував рекомендації, які застерігали такі банки від взаємодії з криптоактивами, а також усунув інший важливий бар’єр — необхідність отримання попереднього погодження регулятора на операції з криптоактивами та/або криптовалютами. Як бачимо, на ринок впливають не гучні заяви президентів, а менш помітні регуляції державних наглядових інституцій», — додали аналітики одного із найбільших операторів українського ринку обміну валют.

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Як зазначив Михайло Пацан, створення державного крипторезерву стане сигналом про визнання цифрових активів на високому урядовому рівні, що призведе до суттєвих змін регуляторного середовища.

«Це може стати каталізатором подальшого законодавчого врегулювання криптовалютних активів, у тому числі в питаннях оподаткування, AML/KYC, захисту прав інвесторів та прозорості угод», — сказав експерт.

За його словами, можливе посилення уваги регуляторів до крипторинку, що може збільшити витрати для учасників, але водночас зробить ринок більш безпечним та привабливим для консервативних інституційних гравців та HNWI.

Ксенія Житомирська також погодилася з твердженням, що створення крипторезерву матиме значний вплив на регуляторне середовище.

«Звісно матиме, адже держава, створюючи крипторезерв, цими діями автоматично визнає віртуальні активи як стратегічний фінансовий інструмент. Тому вони обов’язково мусять бути врегульовані, що водночас може передбачати як чіткіші та прозоріші правила для ринку, так і посилений контроль для компаній», — сказала експертка.

Чи стане цей крок поштовхом до масової інтеграції крипти у фінансову систему?

«Загалом масова інтеграція крипти у фінансову систему вже відбулась: будь-яка людина має змогу проводити транзакційні чи інвестиційні операції з криптою, ці операції вже зараз абсолютно нормально «стикуються» з класичною фіатною грошовою системою, з продуктами банків і небанківських платформ — між криптою та фіатом не існує нездоланних бар’єрів, окрім незручностей чи обмежень внаслідок державних регуляцій», — розповіли аналітики «КИТ Group».

Так чи інакше, крипта вже інтегрована у фінансову систему — операції з нею доступні всім охочим.

Криптовалюти вже стали настільки вагомим явищем, що держави не можуть їх ігнорувати та змушені йти назустріч. Жодна держава, група держав чи економічний блок не можуть просто так заборонити крипту чи операції з нею — таке по-дитячому просте рішення призведе до появи паралельної глобальної тіньової грошової системи із криптовалют, що зовсім неприйнятно для держав внаслідок повної втрати контролю.

«Саме тому всі держави швидше чи повільніше змушені рухатись шляхом інтеграції крипти та традиційної фінансової системи. Не можна сказати, що якийсь крок спричинить революційні зміни, адже світ вже крокує цим шляхом. Взаємне проникнення та поступова інтеграція традиційних і криптофінансів — невідворотний процес, який триває понад десятиліття. А державне регулювання у деяких випадках просто рефлексує й адаптується до фактичної ситуації, яка склалась на ринку, як ми це побачили на прикладі США, де чинний президент Трамп у 2021 році називав крипту “шахрайством”», — пояснили у КИТ Group.

До того ж інтерес традиційних фінансових гігантів до операцій з криптою, як бачимо, також є потужним фактором спонукання держав до упорядкованого регулювання у криптосфері — їхній лобістський ресурс на порядки потужніший, аніж у мільйонів криптоентузіастів. Це ще один вагомий аргумент щодо невідворотності інтеграції крипти з традиційними фінансами.

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За словами Михайла Пацана, фінансового радника, засновника Web3-університету професій майбутнього «Learn to Earn Global», створення стратегічного резерву цифрових активів, зокрема Біткоїну, є сигналом для традиційних фінансових інституцій щодо визнання криптоактивів як повноцінного фінансового інструменту.

«Це підштовхне банки, фонди та інвестиційні компанії активніше включати криптоактиви у власні портфелі, сприяючи їхній інтеграції у класичні фінансові інструменти (ETF, пенсійні плани, страхові продукти)», — пояснює фахівець.

За його словами, масова інтеграція можлива, але залежатиме також від інших факторів: стабільності регулювання, прозорості ринку, а також політичної волі, зокрема, щодо потенційного продажу активів у разі зміни політичного курсу (ризик продажу активів за адміністрації, наприклад, Трампа).

«Таким чином, стратегічний крипторезерв створює переважно психологічний та інформаційний вплив, а його довгостроковий ефект залежатиме від регуляторної стабільності, політичних ризиків і реакції ринку на ці зміни», — додав пан Михайло.

Як розповіла у коментарі PSM Ксенія Житомирська, CTO Trustee Plus, це крок (створення крипторезерву), що безперечно наблизить масову інтеграцію віртуальних активів у фінансову систему.

«Але не поспішала б називати його безпосереднім поштовхом. Створення крипторезерву надасть криптовалютам офіційний статус, стимулюватиме інституційні інвестиції та розвиток платіжної інфраструктури. А вже згодом ми зможемо побачити глобальну трансформацію фінансових ринків та зниження залежності від традиційних валютних механізмів», — зазначила експертка.

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