Що найчастіше українці купували на Prom, Shafa та Kabanchik у 2024

За даними групи компаній EVO (Prom, Shafa, Kabanchik), загальна сума товарів та послуг, які були придбані в Україні в інтернеті протягом 2024 року — 239 млрд гривень, на 25% більше, ніж торік

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Доля е-commerce у ритейлі — 10%. Для порівняння, це вдвічі менше, ніж у сусідній Польщі та США.

При цьому кількість інтернет-покупців та частота покупок за рік зросла: зараз Україні близько 11 мільйонів інтернет-покупців, які в середньому роблять 17 покупок онлайні на рік. За раз у середньому витрачають 1300 гривень.

За даними Prom, найпопулярніші товари у 2024, які купували онлайн: чохли для телефонів, біодобавки, кеди, корм і ласощі для тварин, парфуми.

Кліматична техніка — категорія з найбільшим темпом зростання у цьому році. Причина — блекаути у найспекотніші місяці літа.

Драйвери ecommerce 2024

Товари панічного попиту.

Продовжується тренд останніх років на блекаутні товари: генератори, зарядні станції. Пропозиція на маркетплейсах — ширша та вигідніша, ніж в офлайні.

Безкоштовна доставка.

Доставка, яка сягає 15-20% вартості товару — найбільший бар’єр для онлайн-покупок. Тому ключові гравці працюють над її здешевленням через відкриття власних точок видачі та стратегічні партнерства з логістами.

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Відтерміновані оплати та безпека розрахунків.

Зручні відтерміновані оплати та кредити стимулюють продажі не лише дорогих товарів (зокрема, незапланованих блекаутних), а й повсякденних. При цьому довіра до онлайн-оплат, підкріплених брендами, наприклад, RozetkaPay, Пром-оплата, OLX Доставка формує звичку та стимулює повторні покупки. Очікуємо, що у наступному році доля покупок у кредит зросте і 15-20% продажів із розтермінуванням стануть нормою.

Нові гравці

У 2024-му на ринок агресивно вийшов китайський гігант Temu із дешевими товарами низької якості. Колосальні інвестиції у рекламу та безкоштовну доставку дозволили йому зайняти місце на ринку. Українським гравцям вкрай складно конкурувати з китайськими, зокрема, через нерівні податкові умови. Покупки на китайських маркетплейсах нічого не приносять у бюджет України, на відміну від покупок на українських маркетплейсах, які є потужними платниками податків.

Довідка

EVO — українська продуктова IT-компанія, частина компанії EVO-Rozetka.

«Наша місія — створювати можливості для розвитку підприємництва. Ми робимо маркетплейси для онлайн-шопінгу та замовлення послуг: Prom, Bigl, Kabanchik, Shafa, де десятки тисяч підприємців продають мільйонам покупців. А щоб покупки були зручними та безпечними, розвиваємо фінтех — RozetkaPay та логістику», — зазначають у компанії.

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